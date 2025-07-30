مفيد عاشور.. حضور لافت بندوة محيي إسماعيل وتألق مستمر في «حرب الجبالي» |شاهد

رصدت عدسة صدى البلد صورًا للفنان مفيد عاشور في دار الأوبرا المصرية، حيث حرص على أن يكون من أوائل الحاضرين لندوة الفنان محيي إسماعيل.

يُذكر أن مفيد عاشور تألق في مسلسل حرب الجبالي، والذي يُعرض حاليًا.

مسلسل حرب الجبالي من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم، أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدي، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمي، دنيا المصري، خالد كمال، صفوة، وعدد آخر من الفنانين.

وهو من تأليف وسيناريو وحوار سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.