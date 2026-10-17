في ذكرى رحيله.. يوسف وهبى أحد أعمدة الفن المصري والعربي



تحلّ اليوم ذكرى رحيل عملاق المسرح والفن العربي الفنان الكبير يوسف وهبى، أحد أبرز رواد التمثيل والتأليف والإخراج في تاريخ مصر والوطن العربي، والذي ترك بصمة خالدة في وجدان الجمهور العربي، وأسهم بإبداعه في إثراء الحركة المسرحية والسينمائية؛ ليظل اسمه علامة بارزة في تاريخ الفن العربي.

وُلد يوسف عبدالله هديب وهبى عام 1898 بمدينة الفيوم، في بيت من بيوت الصفوة، حيث كان والده عبدالله باشا وهبى يشغل منصب مفتش ري، شغف يوسف بالتمثيل منذ الصغر، وسافر إلى إيطاليا بعد الحرب العالمية الأولى لدراسة الفن على يد كبار المسرحيين؛ ليعود إلى مصر عام 1921 ويبدأ رحلته المسرحية الجادة.

بدأ مشواره الفني في مجال المسرح بالعمل في فرقتي حسن فايق وعزيز عيد، ثم أسّس فرقة رمسيس المسرحية، التي شكّلت مدرسة فنية بارزة في تاريخ المسرح المصري، وقدّم من خلالها نحو 300 مسرحية، تنوّعت بين المؤلَّفة والمُعرَّبة والمُقتبسة، ومن أبرزها: (الموت المدني، راسبوتين، ابن الفلاح، بنت مدارس، أولاد الشوارع، ناكر ونكير، بيومي أفندي).

في عام 1930، أسّس يوسف وهبى شركة سينمائية تحمل اسم "رمسيس فيلم" بالتعاون مع محمد كريم، وبدأت الشركة نشاطها بإنتاج فيلم "زينب" في نفس العام.

وفي عام 1932، قدّم فيلم "أولاد الذوات"، الذي يُعد أول فيلم عربي ناطق، وكان مقتبسًا من إحدى مسرحياته الناجحة، حيث كتب نصّه بنفسه، وبعدها بثلاث سنوات كتب سيناريو فيلم "الدفاع"، وتولّى إخراجه بالتعاون مع المخرج نيازي مصطفى، أما في عام 1937، قدّم فيلمه الثالث "المجد الخالد"، وشارك فيه ككاتب وبطل ومخرج.

واستمر وهبى في عطائه السينمائي، مشاركًا في عدد من الأفلام التي تركت بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية، من بينها: "غزل البنات"، "حياة أو موت"، "القاهرة 30"، "الاختيار"، "بيومي أفندي"، و"كرسي الاعتراف"، وبلغ رصيده الفني حوالي 60 فيلمًا سينمائيًا، وأكثرمن 300 عمل مسرحي، إلى جانب تأليفه وإخراجه لعشرات الأعمال.

وحظى يوسف وهبى بتقدير واسع خلال مسيرته، إذ منحه الملك فاروق لقب "البكوية"، كما حصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1960، وجائزة الدولة التقديرية مرتين، كما حصل على الدكتوراه الفخرية، وكرّمه بابا الفاتيكان بوسام الدفاع عن الحقوق الكاثوليكية؛ ليصبح أول مسلم يحصل على هذا الشرف.

و على الصعيد الشخصي، تزوج يوسف وهبى ثلاث مرات، لكنه لم يُرزق بأبناء، واستمرت زيجاته الأخيرة من سعيدة هانم منصور حتى وفاته، واشتهر بمدى وفائه لها.

رحل يوسف وهبى عن عالمنا في 17 أكتوبر عام 1982 عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد مشوار فني حافل بالعطاء والإبداع، ترك خلاله إرثًا مسرحيًا وسينمائيًا بارزًا، وظل اسمه حاضرًا بوصفه أحد أبرز رواد الفن المصري والعربي.