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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حمادة صميدة يستغيث بنجوم الفن: بقالي كتير في البيت ومحدش بيرد عليا

حمادة صميدة
حمادة صميدة
يمنى عبد الظاهر

عبّر الفنان حمادة صميدة عن حزنه بسبب ابتعاده عن الساحة الفنية لفترة طويلة، مطالبًا المخرجين والنجوم الذين سبق له العمل معهم بمساعدته في العودة إلى التمثيل، ومنحه فرصة جديدة لاستكمال مشواره الفني، في ظل مروره بحالة نفسية صعبة نتيجة تعثره في الحصول على أدوار جديدة.

وشارك صميدة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وجّه خلاله رسالة إلى زملائه في الوسط الفني، متحدثًا عن محاولاته المتكررة للتواصل معهم دون تلقي ردود، رغم تأكيده أنه لم يتسبب في إيذاء أحد أو يطلب سوى فرصة للعمل.

وقال حمادة صميدة خلال الفيديو: «أنا بناشد كل المخرجين والنجوم المحترمين اللي اشتغلت معاهم، أنا قاعد في البيت بقالي كتير أوي، وبتصل بالناس محدش بيرد عليا، وأنا عمري ما أذيت حد، ولا حد سمع مني أي كلمة وحشة، ولا طلبت أكتر من حقي».

وأضاف الفنان أنه يعاني نفسيًا بسبب ابتعاده عن العمل، مؤكدًا أن كل ما يتمناه هو العودة إلى المشاركة في أعمال فنية جديدة، مشيرًا إلى أن ظروفه الأسرية تزيد من رغبته في إيجاد فرصة مناسبة، خاصة أنه يعول ثلاثة أبناء ويسعى إلى توفير احتياجاتهم.

واختتم صميدة مناشدته بالتأكيد على رغبته في العمل مجددًا، نافيًا أن يكون قد أساء إلى أي شخص، حيث قال: «أنا والله مش شخص وحش، ومتضرر نفسيًا، ونفسي أشتغل، وعندي 3 أولاد وعايز أشتغل، أعمال إيه؟ والله العظيم ما عملتش أي حاجة لحد، أنا عايز أشتغل بس».


 

الفنان حمادة صميدة الساحة الفنية المخرجين والنجوم بناشد كل المخرجين والنجوم

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