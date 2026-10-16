«شارع الفن» يواصل فعاليات أسبوعه الـ21 بعروض موسيقية وفنية احتفالًا بأكتوبر

تتواصل فعاليات الأسبوع الحادي والعشرين من عروض «شارع الفن»، التي تقام تحت رعاية أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، وبالتعاون مع محافظة القاهرة، خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، ضمن احتفالات شهر أكتوبر، وذلك من الساعة السادسة حتى التاسعة مساءً.

وتُقام الفعاليات بشارع الشريفين في وسط القاهرة، وتتضمن باقة متنوعة من العروض الموسيقية والفنية التي تجمع بين التراث والأداء المعاصر، تشمل عروض التخت الشرقي للفنان يوسف عثمان من المعهد العالي للموسيقى العربية، وعروض فرقة «شو كمان» بقيادة يس وائل، وعرض «شو إيقاع» لكندة إيهاب نبيل وألن شحاتة من المعهد العالي للكونسرفاتوار، فضلًا عن فقرات عزف الجيتار للفنان وائل ناصف.

وتتواصل الأنشطة بفقرات فلكلورية شعبية تقدمها الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، وأغانٍ عربية لفرقة «سوكسيه»، إلى جانب عروض الغناء الفردي والاستعراضات الوطنية والتراثية، ومنها استعراض سيناوي تقدمه المدرسة التكنولوجية بأكاديمية الفنون.

وفي مجال الفنون البصرية والأنشطة التفاعلية، تتضمن الفعاليات جلسات للرسم التفاعلي يقدمها الفنان الدكتور عادل ناجي، والرسم على الوجه، ومعارض للفنون التشكيلية تنظمها نقابة التشكيليين.

وتُختتم فعاليات الأسبوع غدًا السبت بإعلان جوائز «أفضل فقرة فنية» في «شارع الفن» عن شهري أغسطس وسبتمبر، بناءً على تصويت الجمهور.