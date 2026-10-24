فاطمة ناصر تلفت الأنظار بإطلالتها المختلفة في الجونة

لفتت الفنانة التونسية فاطمة ناصر الانظار في فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي حيث حضرت ناصر العديد من الفعاليات في المهرجان فضلا عن حفل الختام.

فاطمة لعبت العديد من البطولات في الدراما المصرية من ابرزها أفلام عالهوا و روج ومسلسلات الشرنقة و تحقيق و الخروج و ونحب تاني ليه و قابيل و امر واقع و قانون عمر والحاج نعمان و واخر أعمالها مسلسل رفوج و فيلم برزح في تونس، وهي منتجة و ممثلة تونسية.

ختام الجونة السينمائي

كرم مهرجان الجونة السينمائي المخرج المغربي فوزي بنسعيدي بجائزة الإنجاز الإبداعي، وذلك خلال حفل ختام دورته التاسعة؛ تقديرا لمسيرته الفنية، وإسهاماته في عالم السينما.

وأعرب فوزي بنسعيدي، خلال تسلمه الجائزة، عن سعادته بهذا التكريم، قائلا: «شكرا لمهرجان الجونة السينمائي، لهذا التكريم طعم خاص؛ لأنه من بلد عزيز، وهي مصر.. لقد كبرنا على الموسيقى والأفلام والأدب المصري الذي ترك أثرا عميقا في وجداننا».

وأضاف: «أعجبني شعارا رأيته في مهرجان الجونة، وهو (السينما للأبد والمهرجان لحظة.. السينما للأبد)».

وتابع المخرج المغربي: «التكريم خفقة قلب ورمش، والسينما تبقى للأبد، وحصولي على هذه الجائزة سيظل ذكرى أعتز بها، وربما يبقى شيئا من أعمالي أيضا».

واختتم بنسعيدي كلمته بالإشارة إلى أنه سيقرأ قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود درويش بعنوان «تنسى»، أهداها للحضور؛ لتكون تذكيرا بأن التكريم ليس سوى محطة في مسيرته، معربا عن أمله في أن تفتح له هذه الجائزة أبوابا لتقديم أفلام أكثر عمقا وتميزا.