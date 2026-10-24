تامر فيظي: فضل شاكر بكى في أول أغنية متأثرًا بحفاوة الجمهور

تحدث المايسترو تامر فيظي الذي قاد أوركسترا حفل الفنان فضل شاكر مع المايسترو فضل جريدة، عن كواليس أول ظهور له على خشبة المسرح منذ 14 عامًا، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض تحت عنوان "عودة الغائب".

وقال تامر فيظي عن تحضيرات حفل فضل شاكر خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" لبرنامج "اليوم هنا القاهرة" الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود على قناة "مودرن MTI": "تم إبلاغي ببدء تحضيرات حفل فضل شاكر قبلها بشهر تقريبًا، وحضرنا ليلة مميزة في افتتاح موسم الرياض في أول ظهور له بعد غياب، ومن أجل الحفل اخترنا أوركسترا كبيرة تضم 70 عازفا أغلبهم مصريون، إلى جانب جنسيات كثيرة شاركت في أوركسترا حفل فضل شاكر، منهم سوريون ويونانيون وأتراك ولبنانيون، من الوطن العربي وخارجه، وهذا كان مقصودًا".

فضل شاكر خبرة كبيرة على المسرح

وتابع تامر: "فضل شاكر فنان كبير واشتقنا إليه وكان غائبًا 14 عامًا تقريبًا، فتوتر المسرح الذي ظهر في بداية الحفل كان بسبب الغياب الطويل، لكن البروفات كانت هادئة وبعيدة عن التوتر".

وأضاف فيضي: "عملت مع فضل شاكر وأنا صغير منذ سنوات، وهو لا يهاب المسرح نهائيًا، على العكس تمامًا فهو يملك خبرة غير عادية على المسرح وثباتًا انفعاليًا كبيرًا".

بكاء فضل شاكر خلف النظارة

واختتم المايسترو تامر فيظي حديثه قائلًا: "فضل شاكر بكى من أول أغنية في الحفل تأثرًا باللقاء وحفاوة الجمهور، وكان يرتدي نظارته عندما بكى، وربما لم يعلم البعض ولكنني شعرت به، وكان دوري تهدئته وأضحك في وجهه دائما لمنحه الثقة والهدوء".

يشار إلى أن فضل شاكر عاد لجمهوره من خلال حفل "عودة الغائب" بعد مرور 14 عامًا على آخر ظهور له على المسرح، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشارك فضل في الحفل الفنانة الكبيرة نوال حيث أدت دويتو معه بعنوان "أحاول"، وغنى مع ابنه محمد أغنية "كيفك ع فراقي" أحد أحدث أعماله الفنية التي لاقت نجاحًا كبيرًا إلى جانب عدد من الأغنيات التي لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور.