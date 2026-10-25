القومي لحقوق الإنسان: المجلس يوثق نتائج زياراته في تقارير تُرفع لرئيس الجمهورية والبرلمان

قال محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أعضاء المجلس والباحثين المشاركين في زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل رصدوا بعض الملاحظات البسيطة التي لا تتعلق بالتعامل مع النزلاء، موضحًا أنه جرى مناقشتها مع المسؤولين والتأكيد على أهمية تفاديها.

وأوضح السادات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن المجلس لمس تجاوبًا كبيرًا من المسؤولين عن قطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، وعلى رأسهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، والضباط العاملون بالقطاع، مشيرًا إلى عقد جلسات نقاش قبل الزيارة وبعدها لمناقشة مختلف الملاحظات.

وأضاف أن المجلس يوثق نتائج زياراته في تقارير تُرفع إلى رئيس الجمهورية والبرلمان، بما يتيح الاطلاع على الملاحظات التي يرصدها المجلس ومتابعتها.

وأشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن تقارير المجلس لا تقتصر على ملف مراكز الإصلاح والتأهيل، بل تشمل مختلف الملفات الداخلة ضمن اختصاصاته، ومنها القوانين والتشريعات وغيرها من قضايا حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هذه التقارير تُعد للاستخدام الداخلي، وكذلك للاطلاع الخارجي، في إطار متابعة دور المجلس على المستوى الدولي، بما في ذلك المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.