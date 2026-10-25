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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الري يبحث مع مساعد وزير الخارجية الإماراتي الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

وزير الري و مساعد وزير الخارجية الإماراتي
وزير الري و مساعد وزير الخارجية الإماراتي

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع عبدالله بالعلا مساعد وزير الخارجية الإماراتي، الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والمقرر عقده في أبوظبي.

جاء ذلك خلال لقاء على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، اليوم الأحد، حيث تم بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مصر والإمارات في قضايا المياه ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور سويلم التزام مصر الكامل بدعم الإمارات والسنغال في تنظيم المؤتمر بصورة ناجحة.. مشيدا بجهود الدولتين في قيادة التحضيرات للمؤتمر، وتعزيز التنسيق بين الرؤساء المشاركين للحوارات التفاعلية الستة، بما يسهم في تحقيق نتائج عملية تدعم قضايا المياه على المستوى الدولي.

وتم خلال اللقاء استعراض جهود مصر واليابان، بصفتهما الرئيسين المشاركين للحوار التفاعلي الثالث «المياه من أجل الكوكب»، في التنسيق مع الجهات المعنية والشركاء لتجميع المقترحات المطروحة ضمن ست مبادرات رائدة تستهدف تعزيز الإدارة المستدامة للمياه، واستعادة النظم البيئية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات وأنظمة الإنذار المبكر، وتحويل السياسات إلى إجراءات تنفيذية، إلى جانب تمكين القيادات الشابة في مجال المياه.

وأكد الوزير أهمية الحفاظ على دور كل مبادرة وشركائها وآليات تنفيذها، مع تحقيق التكامل بينها ضمن المخرجات العامة للمؤتمر.

وشدد الدكتور سويلم على أهمية ضمان استمرارية مؤتمرات الأمم المتحدة للمياه، مع ضرورة ألا تقتصر هذه الاستمرارية على انتظام عقد المؤتمرات.. مؤكدا أهمية تحقيق التكامل بين مؤتمر أبوظبي 2026 ومؤتمر دوشنبه 2028 والمؤتمرات اللاحقة، بما يعزز مكانة المياه على أجندة الأمم المتحدة ويدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن "أسبوع القاهرة التاسع للمياه" يشهد مشاركة واسعة من المنظمات الدولية والإقليمية في تنظيم الجلسات الفنية والعلمية ورعاية المسابقات بإجمالي 137 جلسة، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمجلس العالمي للمياه، وفي إطار توسّع الشراكات.

ويتضمن برنامج الأسبوع عددا من الجلسات المهمة ورفيعة المستوى، من بينها جلسة تحضيرية أخيرة قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وجلسة حول المياه الخضراء، وأخرى حول بناء القدرات في أفريقيا والمنطقة العربية تنظمهما "يونسكو"، والندوة الدولية رفيعة المستوى السادسة حول أمن المياه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية الصينية والمجلس العالمي للمياه.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية عبدالله بالعلا مساعد وزير الخارجية الإماراتي

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