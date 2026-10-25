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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب وزير الخارجية يلتقي أبناء الجالية المصرية في اليابان

لقاء مع أبناء الجالية المصرية في اليابان
لقاء مع أبناء الجالية المصرية في اليابان
أ ش أ

عقد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم /الأحد/ لقاءً عبر تقنية الاتصال المرئي مع أبناء الجالية المصرية في اليابان.

وشارك في اللقاء النائبة نانسي علي حسن، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بحضور السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، والسفير راجي الأتربي، سفير جمهورية مصر العربية في طوكيو.

وأكد نائب الوزير - خلال اللقاء - على توجيهات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بالارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين بالخارج، وجهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

وأشار إلى قيام وزارة الخارجية بالتشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية، من خلال تطبيق «مصري بالخارج»، والذى يتيح للمواطنين المصريين بالخارج إجراء المعاملات القنصلية ومتابعة مختلف مراحل إنجازها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت وتحسين جودة الخدمات.

وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد إتاحة المزيد من الخدمات القنصلية عبر التطبيق.

وأشاد السفير نبيل حبشي بالنتائج التي حققها مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة التي عقدت يومي 2-3 أغسطس الماضي، والتي شهدت حضوراً كبيراً وتفاعلاً كثيفاً بين المشاركين في المؤتمر من المصريين بالخارج والوزراء وكبار المسئولين حول مختلف الموضوعات والملفات التي تهم المصريين بالخارج.

كما استعرض بعض المبادرات التي أطلقتها وزارة الخارجية لخدمة المصريين بالخارج، ومن بينها مبادرة "بيتك في مصر" ومبادرتي "فتح الحسابات وتحديث البيانات البنكية" ومبادرة "علاجك في مصر" والمبادرة الخاصة بتوفير الحماية التأمينية للمصريين بالخارج.

ومن جانبه، أشاد السفير راجي الأتربي بالدور الإيجابي الذي تضطلع به الجالية المصرية في اليابان، مشيراً إلى ما تضمه من كوادر مصرية متميزة تسهم في تعزيز العلاقات المصرية اليابانية ومد جسور التواصل بين البلدين في المجالات الأكاديمية والثقافية والتعليمية والاستثمارية.

كما أكدت النائبة نانسي علي حسن حرص مجلس النواب على التعاون مع وزارة الخارجية في دراسة المزيد من المبادرات التي تستهدف خدمة المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، مشيدة باللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة مع الجاليات المصرية بالخارج، لما تمثله من فرصة للتواصل المباشر معهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وطلباتهم.

ومن جانبه، تطرق السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج إلى جهود وزارة الخارحية لتطوير منظومة العمل القنصلي، بما يشمل التحول الرقمي للخدمات القنصلية والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة لتقديم هذه الخدمات على نحو سريع وميسّر للمصريين في الخارج، مشيداً بأداء القسم القنصلي بسفارة مصر في اليابان.

السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية الاتصال المرئي

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