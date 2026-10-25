وزير الري يلتقي مساعد وزير الخارجية الإماراتي لبحث الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه

ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عبد الله بالعلا، مساعد وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، والمقرر عقده في أبوظبي، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مصر والإمارات في قضايا المياه ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور سويلم التزام مصر الكامل بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة السنغال في تنظيم المؤتمر بصورة ناجحة، مشيدًا بجهود الدولتين في قيادة التحضيرات للمؤتمر، وتعزيز التنسيق بين الرؤساء المشاركين للحوارات التفاعلية الستة، بما يسهم في تحقيق نتائج عملية تدعم قضايا المياه على المستوى الدولي.

واستعرض اللقاء جهود مصر واليابان، بصفتهما الرئيسين المشاركين للحوار التفاعلي الثالث «المياه من أجل الكوكب»، في التنسيق مع الجهات المعنية والشركاء لتجميع المقترحات المطروحة ضمن ست مبادرات رائدة تستهدف تعزيز الإدارة المستدامة للمياه، واستعادة النظم البيئية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات وأنظمة الإنذار المبكر، وتحويل السياسات إلى إجراءات تنفيذية، إلى جانب تمكين القيادات الشابة في مجال المياه، مؤكدا أهمية الحفاظ على دور كل مبادرة وشركائها وآليات تنفيذها، مع تحقيق التكامل بينها ضمن المخرجات العامة للمؤتمر.

وشدد الدكتور سويلم على أهمية ضمان استمرارية مؤتمرات الأمم المتحدة للمياه، مع ضرورة ألا تقتصر هذه الاستمرارية على انتظام عقد المؤتمرات، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مؤتمر أبوظبي ٢٠٢٦ ومؤتمر دوشنبه ٢٠٢٨ والمؤتمرات اللاحقة، بما يعزز مكانة المياه على أجندة الأمم المتحدة ويدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.