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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الأحد| فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026.

 

سعر الذهب اليوم

 

الذهب
الذهب 

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5379 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6275 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7171 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50200 جنيه.

الدولار
الدولار 


كما استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 25 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 55.35 جنيه

سعر الشراء: 55.25 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 62.31 جنيه

سعر الشراء: 61.87 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 74.27 جنيه

سعر الشراء 84 .73 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.75 جنيه

سعر الشراء: 14.72 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 15.07 جنيه

سعر الشراء: 15.04 جنيه.

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 25 أكتوبر 2026.

درجات الحرارة
القاهرة 30
الإسكندرية 27

شرم الشيخ  33

مطروح 25

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية
 الرياض 38

أبو ظبي 36

الكويت 35

القدس 27

الخرطوم 38

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم
 أنقرة 22

مدريد 19

واشنطن 20

باريس 13

موسكو 12

الذهب الذهب والدولار أسعار الذهب والدولار الطقس حالة الطقس سعر جرام الذهب

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