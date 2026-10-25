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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة تنشيط السياحة تشارك في معرض فيتور أسبانيا 2027

معرض فيتور أسبانيا
معرض فيتور أسبانيا
محمد الاسكندرانى

تشارك هيئة تنشيط السياحة في معرض الفيتور الأسباني في الفترة من 20 إلى 24 يناير 2027، بالعاصمة الإسبانية مدريد كونه من أهم المعارض الدولية والمهنية ويعتبر ثالث أهم تجمع سياحي عالمي بعد بورصة برلين ولندن.

تنشيط السياحة


أوضحت هيئة تنشيط السياحة في منشور حصل عليه "صدى البلد"، أن معرض الفيتور الإسباني أكبر معرض سياحي للدول الناطقة بالأسبانية سواء في شبه جيزرة أيبريا أو أمريكا اللاتينية.
ويشهد «فيتور ٢٠٢٦» مشاركة أكثر من ٩٥٠٠ عارض، ونحو ٢٥٥ ألف زائر من ١٥٢ دولة، إلى جانب حضور كثيف من ممثلى وسائل الإعلام السياحية والاقتصادية الدولية، ما يعزز مكانة المعرض كملتقى عالمى للأعمال وتبادل الخبرات وبناء الشراكات.

وتركز نسخة هذا العام على محاور رئيسية تشمل التكنولوجيا السياحية والذكاء الاصطناعى من خلال منصة FITURTechy، والسياحة الشاملة عبر FITUR٤all، إضافة إلى الرحلات البحرية FITUR Cruises، والسياحة الرياضية FITUR Sports، إلى جانب التدريب وتنمية المواهب السياحية من خلال FITUR Talent، بما يعكس التحول العميق فى فلسفة صناعة السياحة عالميًا.

تنشيط السياحة هيئة تنشيط السياحة معرض الفيتور الأسباني مدريد السياحة

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