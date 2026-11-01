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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد مرور عام على افتتاحه..نائبة: المتحف المصري الكبير مشروع وطني حضاري ضخم

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
معتز الخصوصي

تحل اليوم الأحد 1 نوفمبر الذكرى الأولي على افتتاح المتحف المصري الكبير والذي تم افتتاحه يوم 1 نوفمبر عام 2025.

ومن جانبها قالت النائبة نورا علي ، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ، إن افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا تاريخيًا فارقًا في مسيرة الحضارة المصرية الحديثة، ورسالة واضحة بأن مصر رغم كل التحديات تواصل بناء المستقبل بثقة.

وأشارت علي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان المتحف المصري الكبير ليس مجرد متحف، بل مشروع وطني حضاري ضخم يليق بتاريخ مصر وحقوقها الثقافية في قيادة العالم في مجال الآثار والسياحة التراثية.

وتابعت عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب: يوم 1 نوفمبر كان شاهدًا على ولادة أعظم متحف في العالم لحضارة واحدة، وبمنظومة عرض متحفي حديثة تفرض احترامها عالميًا.

وكان قد كشف أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن إجمالي عدد زوار المتحف تجاوز 5.3 مليون زائر، وذلك بعد مرور عام على افتتاحه الرسمي، في مؤشر على الإقبال الكبير الذي يحظى به المتحف من مختلف الجنسيات.

الإحصاءات الرسمية لأعداد الزائرين

وقال “غنيم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «MBC مصر»، مساء السبت، إن الإحصاءات الرسمية لأعداد الزائرين سيتم الإعلان عنها غدا الأحد، موضحا أن المتحف استقبل نحو 60 زيارة رسمية لرؤساء دول وملوك ورؤساء وزراء.

وأضاف أن المتحف المصري الكبير حظي بردود فعل واسعة وإشادات دولية عكست حجم التقدير العالمي لهذا الإنجاز المصري، الذي يعد أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى، مشيرا إلى أن هناك إحصاءات يجري إعدادها لقياس تأثير المتحف في زيادة الإقبال السياحي على مصر، وارتفاع عدد الليالي السياحية، إلى جانب زيادة معدلات الإنفاق السياحي.

ارتفاع أعداد الزائرين كان أحد أبرز التحديات

وأشار الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير إلى أن ارتفاع أعداد الزائرين كان أحد أبرز التحديات التي واجهت إدارة المتحف، وهو ما استدعى وضع آليات لتنظيم الزيارات وتوزيع حركة الدخول، بما يضمن تقديم تجربة مميزة للزائرين والحد من التكدس.

المتحف المصري الكبير مسيرة الحضارة المصرية الحديثة التحديات افتتاح المتحف المصري الكبير زوار المتحف

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