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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدءا من اليوم.. الأسعار الجديدة لدخول المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

اعتبارا من اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، تطبق قائمة الأسعار الجديدة التي أقرها مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، والتي تتضمن تعديلات على قيمة تذاكر الدخول للمصريين والأجانب والعرب المقيمين في مصر، مع اختلاف الأسعار بحسب الفئات العمرية والصفة الدراسية.

حدد المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر دخول الزوار المصريين على النحو التالي.

-220 جنيها تذكرة دخول البالغين
-110 جنيهات تذكرة الطلاب
-110 جنيهات تذكرة الأطفال
-110 جنيهات تذكرة المواطنين فوق 60 عاما

أسعار تذاكر المتحف للأجانب والعرب


وبالنسبة للزوار الأجانب والعرب غير المقيمين في مصر، جاءت أسعار التذاكر الجديدة كالتالي.

-1830 جنيها للزائر البالغ
-920 جنيها للطلاب
-920 جنيها للأطفال

كما حددت إدارة المتحف أسعار خاصة للأجانب والعرب المقيمين داخل مصر، وجاءت على النحو التالي.

-920 جنيها للزائر البالغ
-460 جنيها للطلاب
-460 جنيها للأطفال

يذكر أن في إطار احتفالات المتحف المصري الكبير بالذكرى السنوية الأولى لافتتاحه، التي توافق اليوم الأول من نوفمبر، يطلق المتحف تجربة ضوئية غامرة بعنوان «الشمس الأبدية» (Eternal Sun)، كأولى الفعاليات ضمن برنامج احتفالاته الممتد حتى نهاية العام، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والمجتمعية.

المتحف المصري الكبير 


ويُقام العرض الخاص بالتجربة بالبهو العظيم للمتحف بعد انتهاء مواعيد الزيارة، ويستمر لمدة 35 دقيقة، مقدمًا تجربة فنية ضوئية غامرة تجمع بين المؤثرات الضوئية والموسيقى الحية والسرد القصصي، وتتيح للزائرين اكتشاف جوانب من الحضارة المصرية في أجواء مختلفة.

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