بالذكاء الاصطناعي.. رمسيس الثاني وتوت عنخ آمون يظهران لزوار المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور حسن معوض، الباحث الأثري، أن المتحف المصري الكبير يستعد لتقديم تجربة تفاعلية جديدة لزواره، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عرض الحضارة المصرية القديمة بصورة مبتكرة تجذب الجمهور والأجيال الجديدة.

وأوضح حسن معوض، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن حدث «الشمس الأبدية» يتضمن عروضًا تكنولوجية يظهر خلالها الملك رمسيس الثاني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقديم الملك توت عنخ آمون للجمهور، خلال فترة إقامة الحدث وحتى يوم 30 من الشهر الجاري.

وأضاف أن العروض لن تقتصر على ملك أو حقبة تاريخية بعينها، وإنما ستتناول أبرز ملامح الأسر المصرية القديمة حتى الأسرة الثلاثين، من خلال محتوى متنوع يجمع بين التاريخ والتكنولوجيا الحديثة.