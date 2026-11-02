إطلاق اسم أشرف عبد الباقي على الدورة الـ12 لمهرجان شرم الشيخ لمسرح الشباب

أعلن المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، اختيار أشرف عبد الباقي حاملًا لاسم الدورة الثانية عشرة من المهرجان، تقديرًا لمسيرته الفنية والمسرحية الممتدة، وما قدمه من إسهامات بارزة في إثراء الحركة المسرحية.
جاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة للمهرجان الذي أُقيم مساء اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ، بحضور نخبه من نجوم الفن.
من جانبه، أعرب الفنان أشرف عبد الباقي عن سعادته بهذا التكريم، موجهًا الشكر لإدارة المهرجان، ومشيرًا إلى مشاركته في الدورة الأولى من عمر المهرجان، مؤكدًا أن مشواره مع المسرح يمتد لنحو 40 عامًا، منذ أولى مسرحياته «خشب الورد»، مرورًا بتجربته في مسرح الهواة بمراكز الشباب والجامعات، وصولًا إلى مشوار فني طويل خاض خلاله تجارب مسرحية متعددة.
وأوضح عبد الباقي أنه قدم نحو 382 عرضًا مسرحيًا منذ بداياته مع المخرج هاني مطاوع، متمنيًا عودة نشاط القطاع الخاص وفتح المسارح من جديد، بما يسهم في انتعاش الحركة المسرحية وإتاحة الفرصة أمام الفنانين والجمهور للاستمتاع بالعروض المسرحية.
جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يُقام برعاية وزارة الثقافة المصرية، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبدعم من محافظة جنوب سيناء.
وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى قيادته المخرج مازن الغرباوي مؤسس المهرجان ورئيسه، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.