قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء يكشف عن مدة إجازة منتصف العام الدراسي
الخارجية الروسية: مؤشرات تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إيران تثير قلق موسكو
السجن 5 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور خادشة لها في سوهاج
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين بدورات الأكاديمية.. صور
مصادر لـ"صدى البلد": قرار مرتقب من البدوي بتعيين بهاء أبو شقة رئيسًا شرفيًا لحزب الوفد
رفع الجلسة العامة للنواب إلى الغد بعد إقرار تعديلات قانون صندوق الشهداء
كييف: منظومة الإنذار من الغارات الجوية تتعرض للاختراق وإطلاق تحذيرات نووية كاذبة
اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء
الوزراء: إدراج أسهم لبنك القاهرة بـ 36.3 مليار جنيه للتداول في البورصة
تعزيز التعاون المائي والتنسيق المشترك بشأن مياه النيل بين مصر والسودان
بخط اليد.. ماذا كتب رئيس الوزراء لمركز الذكاء الاصطناعي بالأوقاف؟
قبل مواجهة الأهلي أفريقيًا.. أزمة مدوية تهدد استقرار الرجاء المغربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد نصر يهاجم إمام عاشور: الشهرة كلت دماغك وبتدمر نفسك.. وجمهور الأهلي مش هتضحك عليه

إمام عاشور
إمام عاشور
باسنتي ناجي

شن المخرج التليفزيوني محمد نصر هجومًا حادًا على إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منتقدًا تراجع مستواه الفني، وموجهًا له انتقادات بشأن تصرفاته خارج الملعب، في ظل الأزمات التي ارتبط اسمه بها خلال الفترة الأخيرة.

إمام عاشور 

وقال محمد نصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن استبعاد إمام عاشور فنيًا يمثل كارثة، خاصة أنه سبق له المشاركة في كأس العالم للأندية وكأس العالم مع منتخب مصر، وقدم مستويات مميزة خلال البطولتين.

وأضاف أن الشهرة أثرت على تركيز اللاعب، مشيرًا إلى أنه أصبح بعيدًا عن مستواه المعهود، وانتقد ما وصفه بانشغاله بالسهر والحفلات، رغم ما يمتلكه من إمكانيات ومقومات مادية وفنية، قائلًا: «الشهرة كلت دماغك وبتترنح في الملعب، يا ابني أنت بتدمر نفسك».

كما استعاد المخرج التليفزيوني عددًا من المواقف السابقة التي ارتبطت بإمام عاشور، من بينها أزماته واعتذاراته، وانتقد تصرفاته التي اعتبر أنها أثرت على علاقته بجماهير الأهلي، مؤكدًا أن الجماهير دعمت اللاعب، لكنها لن تتجاهل التصرفات التي أثارت غضبها.

وتطرق محمد نصر إلى احتفالات إمام عاشور بالأهداف، معتبرًا أنها متشابهة مع احتفالات لاعبين سابقين في الزمالك، كما انتقد موقفه السابق بشأن تجديد عقد محمود حسن تريزيجيه، وما وصفه بالتمرد وتأثيره على غرفة ملابس الفريق.

ولم تتوقف انتقادات محمد نصر عند اللاعب، إذ وجه تساؤلات حادة إلى إدارة النادي الأهلي بشأن سياسة التعاقدات، ومدى تأثير انضمام عدد من اللاعبين السابقين في الزمالك على غرفة ملابس الفريق، متسائلًا عن إمكانية تحمل غرفة الملابس وجود خمسة لاعبين من الزمالك، ومطالبًا الإدارة باستكمال هذا العدد بالتعاقد مع لاعبين آخرين.

واختتم المخرج التليفزيوني حديثه بانتقاد طريقة إدارة ملف الصفقات داخل الأهلي، معربًا عن استيائه من بعض القرارات التي يرى أنها قد تؤثر على هوية الفريق واستقراره، في ظل مطالب جماهير النادي بالحفاظ على المنافسة وتحقيق البطولات.

امان عاشور الاهلي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

دعاء سيدنا يونس لتفريج الهموم

دعاء تفريج الهموم والكرب مع أذان الفجر.. ردد دعاء سيدنا يونس لتيسير الأمور وزوال الضيق

تنس الطاولة

حركة تهويش.. مدرب منتخب تنس الطاولة المشطوب يكشف كواليس واقعة زينة فاروق

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

هل يجب على الأب مساواة الابن بابنته في الهبة؟.. أزهري يجيب

جانب من الافتتاح

مدبولي يفتتح مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف.. إنتاج 3 آلاف فيلم ومقطع مرئي شهريًا

الدكتورة إيمان بدوي الشال

إنجاز غير مسبوق.. طب بنات الأزهر ومستشفى الزهراء الجامعي تحصدان اعتمادات دولية

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد