محمد نصر يهاجم إمام عاشور: الشهرة كلت دماغك وبتدمر نفسك.. وجمهور الأهلي مش هتضحك عليه

شن المخرج التليفزيوني محمد نصر هجومًا حادًا على إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منتقدًا تراجع مستواه الفني، وموجهًا له انتقادات بشأن تصرفاته خارج الملعب، في ظل الأزمات التي ارتبط اسمه بها خلال الفترة الأخيرة.

إمام عاشور

وقال محمد نصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن استبعاد إمام عاشور فنيًا يمثل كارثة، خاصة أنه سبق له المشاركة في كأس العالم للأندية وكأس العالم مع منتخب مصر، وقدم مستويات مميزة خلال البطولتين.

وأضاف أن الشهرة أثرت على تركيز اللاعب، مشيرًا إلى أنه أصبح بعيدًا عن مستواه المعهود، وانتقد ما وصفه بانشغاله بالسهر والحفلات، رغم ما يمتلكه من إمكانيات ومقومات مادية وفنية، قائلًا: «الشهرة كلت دماغك وبتترنح في الملعب، يا ابني أنت بتدمر نفسك».

كما استعاد المخرج التليفزيوني عددًا من المواقف السابقة التي ارتبطت بإمام عاشور، من بينها أزماته واعتذاراته، وانتقد تصرفاته التي اعتبر أنها أثرت على علاقته بجماهير الأهلي، مؤكدًا أن الجماهير دعمت اللاعب، لكنها لن تتجاهل التصرفات التي أثارت غضبها.

وتطرق محمد نصر إلى احتفالات إمام عاشور بالأهداف، معتبرًا أنها متشابهة مع احتفالات لاعبين سابقين في الزمالك، كما انتقد موقفه السابق بشأن تجديد عقد محمود حسن تريزيجيه، وما وصفه بالتمرد وتأثيره على غرفة ملابس الفريق.

ولم تتوقف انتقادات محمد نصر عند اللاعب، إذ وجه تساؤلات حادة إلى إدارة النادي الأهلي بشأن سياسة التعاقدات، ومدى تأثير انضمام عدد من اللاعبين السابقين في الزمالك على غرفة ملابس الفريق، متسائلًا عن إمكانية تحمل غرفة الملابس وجود خمسة لاعبين من الزمالك، ومطالبًا الإدارة باستكمال هذا العدد بالتعاقد مع لاعبين آخرين.

واختتم المخرج التليفزيوني حديثه بانتقاد طريقة إدارة ملف الصفقات داخل الأهلي، معربًا عن استيائه من بعض القرارات التي يرى أنها قد تؤثر على هوية الفريق واستقراره، في ظل مطالب جماهير النادي بالحفاظ على المنافسة وتحقيق البطولات.