والد مودي شلاطة: نجلي يفضل المشاركة على الجلوس بدكة ريال مدريد

كشف هاني شلاطة، والد اللاعب مودي شلاطة، عن كواليس اقتراب نجله من الانضمام إلى نادي الزمالك في وقت سابق، موضحًا أسباب عدم اكتمال التجربة، كما تحدث عن ميول نجله الكروية وموقفه من اللعب للأندية الكبرى.



وأكد هاني شلاطة أن نجله سبق له التواجد والتدرب داخل نادي الزمالك، ضمن فرق مواليد 2001، لكنه لم يستمر في التجربة بسبب صعوبة المسافة، وهو ما حال دون إتمام الأمر في ذلك التوقيت.

وقال والد مودي شلاطة، في تصريحات تلفزيونية: «مودي ذهب وتدرب في الزمالك مع مواليد 2001، لكن لم يحدث نصيب بسبب بُعد المسافة، ولم تكتمل التجربة في النهاية».



والد مودي شلاطة: أنا أهلاوي ونجلي يشجع برشلونة

وتطرق هاني شلاطة للحديث عن الانتماءات الكروية داخل الأسرة، مؤكدًا أنه يشجع النادي الأهلي، بينما يميل نجله مودي إلى تشجيع برشلونة الإسباني، مشيرًا إلى أن الاختلاف في الانتماءات لا يمثل أي أزمة بالنسبة له.

وأضاف أن كرة القدم بالنسبة لنجله هي مصدر رزقه ومهنته الأساسية، ولذلك فإن الأولوية بالنسبة إليه تتمثل في ممارسة اللعبة والاستمرار في مسيرته الاحترافية، بعيدًا عن الانتماءات الجماهيرية.

وأوضح والد اللاعب أن مودي يتعامل مع كرة القدم باعتبارها مهنة تحتاج إلى الاجتهاد والعمل المستمر، مؤكدًا أن ارتداء قميص الأهلي أو الزمالك لا يمثل فارقًا بالنسبة إليه، طالما أن الأمر يتعلق بمستقبله الكروي.

مفاجأة بشأن موقف مودي شلاطة من ريال مدريد



وفي تصريح لافت، كشف هاني شلاطة عن العقلية التي يتعامل بها نجله مع العروض والفرص الاحترافية، مؤكدًا أنه يفضل الحصول على فرصة للمشاركة بصفة أساسية بدلًا من الانتقال إلى نادٍ كبير والاكتفاء بالجلوس على مقاعد البدلاء.

وقال: «لو اتعرض عليه ريال مدريد ويجلس دكة لن يوافق، هو يحب أن يشارك».



وشدد والد مودي شلاطة على أن طموح نجله لا يرتبط فقط باسم النادي أو شهرته العالمية، وإنما بالحصول على فرصة حقيقية لإثبات قدراته داخل الملعب، والمشاركة بانتظام في المباريات.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن اللاعب يبحث عن التطور والاستمرارية، معتبرًا أن المشاركة الفعلية تمثل العامل الأهم في بناء مسيرة كروية ناجحة، حتى لو جاءت الفرصة مع نادٍ أقل شهرة من الأندية الأوروبية الكبرى.