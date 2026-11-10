كونتي وموتا يترقبان.. هل يرحل بوسيتش عن الأهلي السعودي قبل موقعة النصر؟

دخل مستقبل الهولندي مارينو بوسيتش المدير الفني لفريق الأهلي السعودي مرحلة شديدة الحساسية بعدما باتت إدارة النادي مطالبة بحسم موقفها من استمراره أو الاتجاه نحو التغيير في توقيت لا يسمح بالكثير من المناورة مع اقتراب مواجهة النصر المرتقبة يوم 20 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ولا تتوقف أهمية هذا الملف عند مصير المدرب الهولندي وحده بل تمتد إلى حسابات الأهلي في المرحلة المقبلة بعدما أصبح الفريق أمام مفترق طرق فني بين منح بوسيتش فرصة جديدة لتصحيح المسار أو إنهاء تجربته والبدء في البحث عن قيادة فنية جديدة تستطيع التعامل مع طموحات النادي وضغوط المنافسة المحلية والقارية.

وتكمن الأزمة أمام الإدارة الأهلاوية في توقيت اتخاذ القرار فالإبقاء على المدرب يعني ضرورة تجديد الثقة به وإنهاء حالة الجدل المحيطة بمستقبله بينما يحمل قرار الإقالة تحديًا آخر يتعلق بسرعة التعاقد مع بديل مناسب ومنحه وقتًا كافيًا للتعرف على الفريق قبل الدخول في اختبار صعب أمام النصر أحد أبرز منافسيه.

كونتي وموتا.. أسماء ثقيلة على طاولة الأهلي

وفي الوقت الذي لا يزال فيه مصير بوسيتش غير محسوم بدأت ملامح البدائل المحتملة تتضح داخل دائرة الترشيحات بعدما ارتبط اسم الإيطالي تياجو موتا بإمكانية تولي القيادة الفنية للأهلي إلى جانب مواطنه أنطونيو كونتي والمدرب الألماني أولي فيرنر.

ووفقًا لما تردد بشأن تحركات الإدارة الأهلاوية فإن موتا يتقدم قائمة الأسماء المطروحة لخلافة المدرب الهولندي في حين تبدو مهمة التعاقد مع كونتي أكثر تعقيدًا بسبب مطالبه المالية الكبيرة التي قد تمثل عائقًا أمام إتمام الاتفاق.

ويمنح وجود هذه الأسماء الملف أبعادًا مختلفة خصوصًا أن الحديث لم يعد مقتصرًا على احتمالات رحيل بوسيتش وإنما امتد إلى طبيعة المشروع الفني الذي يمكن أن يتبناه الأهلي حال اتخاذ قرار التغيير.

وتحتاج الإدارة إلى دراسة الخيارات المتاحة من أكثر من زاوية سواء الخبرات التدريبية أو القدرة على التعامل مع نجوم الفريق أو المتطلبات المالية فضلًا عن مدى استعداد المدرب المرشح لتولي المهمة في منتصف الموسم وتحمل ضغوط المنافسة على البطولات.

مواجهة النصر تفرض موعدًا نهائيًا لحسم مصير المدرب

وتفرض مباراة النصر نفسها باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا في توقيت حسم مستقبل بوسيتش إذ لم يعد أمام إدارة الأهلي وقت طويل لحسم الملف في ظل اقتراب المواجهة المقررة يوم 20 نوفمبر الجاري.

ففي حالة الاستقرار على رحيل المدرب الهولندي قبل المباراة ستكون الإدارة مطالبة بإنهاء إجراءات التعاقد مع البديل سريعًا حتى لا يجد المدير الفني الجديد نفسه أمام مهمة صعبة دون فترة إعداد مناسبة خاصة أن مواجهة النصر تحتاج إلى تحضيرات فنية وتكتيكية دقيقة.

أما استمرار بوسيتش فيتطلب موقفًا واضحًا من الإدارة يمنحه الاستقرار والثقة اللازمين للعمل بدلًا من ترك الجهاز الفني واللاعبين وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل القيادة الفنية.

وتزداد صعوبة الاختيار لأن أي تغيير في هذا التوقيت قد تكون له انعكاسات مباشرة على استعدادات الفريق سواء فيما يتعلق بطريقة اللعب أو التشكيلة الأساسية أو الأدوار الفنية لبعض اللاعبين وهي أمور تحتاج إلى وقت حتى يتمكن المدرب الجديد من تطبيق أفكاره.

نتائج الأهلي تضع بوسيتش تحت ضغط الحسابات

وتأتي أزمة مستقبل المدرب الهولندي في ظل نتائج لم تحقق تطلعات جماهير الأهلي بعدما احتل الفريق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.

وعلى المستوى القاري يحتل الأهلي المركز السادس في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات وهي أرقام تجعل المرحلة المقبلة بالغة الأهمية في حسابات المنافسة وتفرض على الفريق استعادة توازنه قبل الدخول في المراحل الأكثر حساسية من الموسم.

وأعادت هذه النتائج فتح النقاش حول اختيارات بوسيتش الفنية ومدى قدرته على استثمار الإمكانات المتاحة داخل قائمة الفريق خصوصًا أن الأهلي يمتلك طموحات كبيرة على المستويين المحلي والقاري ولا يرغب في الابتعاد عن دائرة المنافسة.

وبالتالي لم يعد تقييم تجربة المدرب الهولندي مرتبطًا بمباراة واحدة أو نتيجة منفردة وإنما أصبح مرتبطًا بقدرته على إحداث تطور واضح في أداء الفريق وتحقيق الاستفادة المطلوبة من العناصر الموجودة وإعادة الأهلي إلى المسار الذي تنتظره جماهيره.

عقد حتى 2028.. لماذا أصبح مستقبل بوسيتش مهددًا؟

وتزداد تعقيدات الملف بالنظر إلى أن بوسيتش تولى تدريب الأهلي في أغسطس الماضي بعقد يمتد حتى يونيو 2028 ما يعني أن أي قرار بإنهاء العلاقة التعاقدية معه سيحتاج إلى ترتيبات إدارية ومالية وليس مجرد إعلان عن تغيير الجهاز الفني.

ورغم امتداد العقد لموسمين إضافيين فإن ذلك لم يمنع عودة التساؤلات بشأن مستقبله بعدما فرضت النتائج الأخيرة نفسها على حسابات الإدارة وأصبح تقييم التجربة مرتبطًا بمدى قدرة المدرب على تلبية تطلعات النادي خلال الفترة المقبلة.

وتواجه الإدارة هنا معادلة تجمع بين تكلفة التغيير ومخاطره من جهة والحاجة إلى تصحيح المسار الفني من جهة أخرى خاصة أن التعاقد مع مدرب جديد في منتصف الموسم لا يضمن بالضرورة تحقيق نتائج فورية مهما كانت سيرته الذاتية أو خبراته السابقة.

كما أن اختيار البديل يحتاج إلى التأكد من قدرته على التعامل مع طبيعة المنافسة في الدوري السعودي والتوفيق بين الارتباطات المحلية والآسيوية دون الدخول في مرحلة طويلة من إعادة بناء الفريق أو تغيير هويته الفنية.