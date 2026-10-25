المدير الفني للأهلي السعودي: جاهزون لمواجهة الغرافة.. ونتطلع لمواصلة النتائج الإيجابية

أكد المدير الفني لفريق الأهلي السعودي مارينو بوسيتش، جاهزية فريقه لمواجهة فريق الغرافة القطري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تُقام غدًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث أوضح بوسيتش أن المباريات القارية تحمل طابعًا خاصًا، وتتطلب التعامل معها بتركيز عالٍ، مشيرًا إلى أن اللعب على أرض الفريق وأمام جماهيره يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا لتحقيق الانتصار، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وأضاف أن المواجهة لن تكون سهلة، مؤكدًا تطلع الفريق إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، وتقديم أداء فني مميز يعكس تطور المجموعة، لافتا إلى أن كل مباراة رسمية تمثل فرصة لإظهار إمكانات الفريق والعمل بروح جماعية لتحقيق الأهداف المنشودة.

وحول استعدادات الفريق للمواجهة، أشار بوسيتش إلى أن التطور المستمر في أداء اللاعبين والعمل الجماعي ينعكسان بصورة إيجابية على نتائج الفريق، مؤكدًا أن المجموعة تواصل العمل للمحافظة على المستوى الذي ظهرت به خلال المباريات الماضية.

من جانبه، أكد لاعب الأهلي روجر إيبانيز، استعداد الفريق لخوض المواجهة، موضحًا أن التحضيرات بدأت من خلال دراسة الفريق المنافس والتعرف على إمكاناته، مع تطلع اللاعبين إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث وتقديم مستوى فني عالٍ.

وأعرب إيبانيز عن أمله في حضور جماهيري كبير لمساندة الفريق، مؤكدًا أهمية دعم الجماهير ودورها في تحفيز اللاعبين، بوصفها اللاعب رقم 12 الذي يساند الفريق في مختلف الاستحقاقات.

وحول تطلع الأهلي إلى تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي، أوضح إيبانيز أن المنافسة على البطولات تمثل هدفًا رئيسًا للفريق في كل مشاركة، مشيرًا إلى أن البطولة تتطلب بذل جهود كبيرة وتقديم مستويات عالية في جميع المواجهات، معربًا عن أمله في مواصلة المشوار بنجاح وتحقيق اللقب.