كيف يفكر الأهلي في تدعيم خط الدفاع؟.. 3 صفقات مجمدة ومدافع جزائري على رادار يناير

بدأت إدارة الكرة بالنادي الأهلي إعادة ترتيب أوراقها بشأن ملف تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل رغبة النادي في معالجة بعض الثغرات الفنية داخل الفريق ومنح الجهاز الفني خيارات دفاعية إضافية تساعده على التعامل مع ضغط المباريات وتعدد المنافسات المحلية والقارية.

وشهدت تحركات الأهلي في هذا الملف تحولًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة بعدما استقرت الإدارة على تجميد المفاوضات مع ثلاثة مدافعين مصريين سبق ترشيحهم للانضمام إلى صفوف الفريق مع توجيه الاهتمام بصورة أكبر نحو التعاقد مع مدافع أجنبي يمتلك مواصفات فنية وقدرات دفاعية قادرة على تقديم إضافة حقيقية للتشكيل الأحمر.

لماذا تراجع الأهلي عن الصفقات المحلية؟

وضمت قائمة المدافعين الذين خرجوا مؤقتًا من حسابات الأهلي مصطفى إبراهيم لاعب الاتحاد السكندري ومحمود الجزار مدافع البنك الأهلي ومحمد حسين لاعب فريق زد بعدما خضع الثلاثي للتقييم الفني من جانب إدارة الكرة ضمن خطة البحث عن عناصر جديدة لتدعيم الخط الخلفي.

وجاء قرار تجميد المفاوضات بعد مراجعة مستويات اللاعبين ومقارنتها بالإمكانات المتاحة داخل قائمة الأهلي الحالية حيث لم تصل الرؤية الفنية إلى قناعة بأن التعاقد مع أي من الأسماء الثلاثة سيمثل نقلة نوعية في مستوى الدفاع أو يمنح الفريق أفضلية واضحة مقارنة بالعناصر الموجودة بالفعل.

وتتمثل إحدى النقاط الأساسية التي استندت إليها الإدارة في هذا التقييم في وجود ياسين مرعي وهادي رياض ضمن الخيارات الدفاعية للفريق حيث ترى أن قدرات الثنائي لا تقل عن مستوى الأسماء المحلية التي جرى ترشيحها مؤخرًا وهو ما جعل فكرة التعاقد مع مدافع مصري جديد أقل أولوية في الوقت الحالي.

ولا يعني تجميد هذه المفاوضات بالضرورة إغلاق الباب نهائيًا أمام تدعيم الدفاع بعناصر محلية لكنه يعكس رغبة الأهلي في عدم إبرام صفقات لمجرد زيادة عدد اللاعبين والبحث عن لاعب يمتلك مقومات فنية مختلفة ويستطيع المنافسة على مكان أساسي بدلًا من تكرار الأدوار الموجودة بالفعل داخل الفريق.

المدافع الأجنبي.. أولوية الأهلي في يناير

وفي مقابل تراجع الاهتمام بالثلاثي المحلي يتجه تفكير إدارة الكرة بالأهلي إلى استغلال أحد الأماكن المتاحة للتعاقد مع مدافع أجنبي بمواصفات خاصة بعدما أصبحت القناعة داخل النادي تميل إلى أن الصفقة الأجنبية قد تكون الحل الأكثر فاعلية لتطوير أداء الخط الخلفي.

وتبحث الإدارة عن مدافع يمتلك القوة البدنية والقدرة على التعامل مع الكرات الهوائية إلى جانب إجادة بناء اللعب من الخلف والتمركز الجيد فضلًا عن الخبرة التي تسمح له بالتأقلم سريعًا مع الضغوط الكبيرة التي تصاحب ارتداء قميص الأهلي والمنافسة على البطولات.

وتسعى إدارة الكرة إلى أن تكون الصفقة الجديدة إضافة مباشرة للفريق وليس مجرد عنصر يحتاج إلى فترة طويلة من التأقلم قبل الدخول في حسابات المشاركة خاصة أن الأهلي يتعامل مع فترة الانتقالات الشتوية باعتبارها فرصة لمعالجة الاحتياجات الفنية وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

أشرف عبادة يتقدم قائمة المرشحين

ويبرز اسم الجزائري أشرف عبادة مدافع اتحاد العاصمة ضمن أبرز الأسماء المطروحة على طاولة الأهلي لتدعيم الدفاع في يناير المقبل بعدما دخل اللاعب دائرة المتابعة والاهتمام من جانب مسؤولي النادي في ظل ما يمتلكه من إمكانات دفاعية تتناسب مع طبيعة المواصفات التي يبحث عنها الفريق.

ويحظى المدافع الجزائري باهتمام خاص في ظل قدراته الفنية وخبراته في الملاعب الجزائرية إلى جانب قدرته على التعامل مع طبيعة المباريات التنافسية وهو ما يجعله أحد الخيارات التي يمكن أن تمنح دفاع الأهلي إضافة مختلفة خلال المرحلة المقبلة.

ويمثل ترحيب اللاعب بفكرة ارتداء قميص الأهلي عاملًا إيجابيًا في مسار الاهتمام به خاصة أن رغبة اللاعب تعد أحد العناصر المهمة عند الدخول في مفاوضات التعاقد لكنها لا تعني حسم الصفقة أو الوصول إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف.

ورغم تقدم اسم عبادة في قائمة الترشيحات فإن ملف التعاقد معه لم يصل حتى الآن إلى مرحلة الحسم الرسمي إذ لا تزال الصفقة مرتبطة باستكمال التقييم الفني والاتفاق على التفاصيل اللازمة لإتمامها في ظل حرص الأهلي على اختيار المدافع الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة للفريق.

معايير مختلفة لاختيار صفقة الدفاع

وتكشف التحركات الأخيرة عن أن الأهلي لا يتعامل مع تدعيم الدفاع بمنطق التعاقد مع أكبر عدد ممكن من اللاعبين وإنما وفقًا لمعادلة فنية تقوم على تحديد الفارق الذي يمكن أن يضيفه اللاعب الجديد إلى المجموعة الحالية.

ففي الوقت الذي لم تجد فيه الإدارة مبررًا قويًا لاستكمال المفاوضات مع ثلاثة مدافعين محليين أصبح التوجه نحو صفقة أجنبية أكثر حضورًا بشرط أن تتوافر فيها الجودة الفنية والخبرة والقدرة على التعامل مع متطلبات المنافسة داخل الأهلي.

ويبدو أن ملف الدفاع يتجه إلى مسار جديد خلال ميركاتو يناير عنوانه الابتعاد عن الصفقات المحلية التي لا تحقق إضافة واضحة والتركيز على مدافع أجنبي قادر على تغيير شكل الخيارات الدفاعية للفريق مع بقاء أشرف عبادة في مقدمة الأسماء المطروحة انتظارًا لما ستسفر عنه التحركات الأهلاوية خلال الفترة المقبلة.