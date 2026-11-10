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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإسرائيلي يعلن بدء أعمال الكنيست الجديد.. 120 نائبًا يؤدون اليمين الدستورية

هرتسوج
هرتسوج

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الثلاثاء، بدء أعمال الكنيست السادس والعشرين، خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، التي تأتي عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي لم تسفر عن حصول أي من المعسكرين السياسيين الرئيسيين على أغلبية واضحة.

وشهدت الجلسة حضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، إلى جانب عدد من كبار المسئولين وأعضاء البرلمان المنتخبين حديثًا، حيث تتضمن مراسم الافتتاح أداء الأعضاء الـ120 اليمين الدستورية، إيذانًا ببدء ولايتهم البرلمانية الجديدة 

وتكتسب الدورة البرلمانية الجديدة أهمية سياسية خاصة، في ظل التغيرات التي أفرزتها الانتخابات، والتي أدت إلى تراجع نفوذ المعسكر الداعم لنتنياهو، وعدم تمكنه من الاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية، وسط صعود قوى سياسية أخرى تسعى إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي الإسرائيلي.

ووفقًا لنتائج الانتخابات، حصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 27 مقعدًا، مقابل 21 مقعدًا لحزب «يشار»، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا، وهو ما يعكس خريطة برلمانية جديدة قد تؤثر بصورة مباشرة في مسار تشكيل الحكومة المقبلة. 

وتأتي الجلسة الافتتاحية بعد تكليف الرئيس هرتسوج رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، عقب حصول المعسكر المؤيد له على توصيات تمثل أغلبية من أعضاء الكنيست.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مفاوضات سياسية مكثفة لتشكيل ائتلاف حكومي قادر على نيل ثقة البرلمان، في وقت يستمر فيه نتنياهو في تصريف أعمال الحكومة لحين تشكيل حكومة جديدة، ما يضع الكنيست السادس والعشرين أمام مرحلة سياسية بالغة الحساسية. 

العالم ايران هرتسوج اسرائيل طهران

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