وصلت إلى 6.67 تريليون دولار.. 20 % نموا في التجارة الخارجية للصين في 10 شهور

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للجمارك في الصين، اليوم / الثلاثاء /، أن تجارة الصين الخارجية في السلع حافظت على زخم نمو قوي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2026، مع تسجيل الواردات زيادة ملحوظة بشكل خاص.

ووفقًا للهيئة، ارتفع إجمالي قيمة الواردات والصادرات بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، ليصل إلى 44.81 تريليون يوان (نحو 6.67 تريليون دولار أمريكي) مرتفعا من نسبة 18.8% المسجلة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري. وقفزت الواردات بنسبة 23.6%، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 17.6% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وبهذه المناسبة، قال "ليوي دا ليانج"، مدير إدارة الإحصاء والتحليل في الهيئة العامة للجمارك، إن التجارة الخارجية للصين حافظت على زخمها خلال العام الجاري، وأظهرت مزيدًا من الصلابة والحيوية.

وكشفت بيانات الجمارك أن حجم الواردات وحجم الصادرات سجلا نموا بمعدل مزدوج الرقم لمدة 6 أشهر متتالية حتى أكتوبر. وفي شهر أكتوبر وحده، ارتفع حجم تجارة السلع بنسبة 31.2%.

وأشار ليوي إلى أن الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري شهدت نموا في واردات الصين من أكثر من 150 دولة ومنطقة. وبلغت الواردات من دول الآسيان وأمريكا اللاتينية وإفريقيا مستويات قياسية خلال الفترة نفسها.

أما على صعيد الصادرات، فقد كان للمنتجات الميكانيكية والكهربائية الصينية دور بارز، حيث ارتفعت بنسبة 25.2% خلال هذه الفترة، وشكلت 64.7% من إجمالي الصادرات، بزيادة 3.9 نقطة مئوية عن العام السابق.

وكانت المنتجات الذكية والصديقة للبيئة من بين فئات الصادرات الأسرع نموا، فقد ارتفعت صادرات الدوائر المتكاملة ومكونات الذاكرة بنسبة 101.9% و132.5% على التوالي، في حين ارتفعت صادرات الطابعات ثلاثية الأبعاد والكاميرات الرقمية والروبوتات الصناعية بنسبة 104.8% و41.4% و17.8% على الترتيب.

ونمت الصادرات من "المنتجات الثلاثة الجديدة" الصينية - وهي السيارات الكهربائية، والمنتجات الكهروضوئية، وبطاريات الليثيوم - بنسبة 46.5%، وارتفعت صادرات الموتوسيكلات والدراجات الكهربائية بنسبة 33.3%، وارتفعت أيضا صادرات توربينات الرياح ومكوناتها بنسبة 19.7%.

وفي إطار قياس نمو التجارة الخارجية للصين مع شركائها التجاريين، نمت التجارة الصينية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 24.2% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، في حين ارتفعت التجارة مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.5%، وتوسعت التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 6.3%. أما التجارة مع الدول المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق"، فقد نمت بنسبة 18.5% خلال الفترة نفسها.

