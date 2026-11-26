أعرب حزب الإصلاح والنهضة عن بالغ حزنه وأسفه إزاء حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مقدمًا خالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

حادث حريق الوراق

وأكد الحزب تضامنه الكامل مع الأسر المتضررة من الحادث، مشددًا على أهمية تقديم أوجه الرعاية والدعم اللازمين لها لمساعدتها على تجاوز تداعيات الحادث الأليم.

وفي هذا السياق، وجه رئيس حزب الإصلاح والنهضة أمانة الحزب بمحافظة الجيزة بالتواجد الميداني، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة للأسر المتضررة والمصابين.

وثمّن الحزب سرعة تحرك أجهزة الدولة للتعامل مع الحادث، كما أشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة تطورات الواقعة، وتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين والمصابين، وإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التحقيقات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم مسؤولية وطنية تتطلب استمرار العمل على تعزيز معايير السلامة

وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم مسؤولية وطنية تتطلب استمرار العمل على تعزيز معايير السلامة، واتخاذ إجراءات فعالة تضمن حق المواطنين في التنقل الآمن.