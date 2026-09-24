الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور لها.. شاهد

حرصت الملكة رانيا زوجة ولي العهد الأردني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في نيويورك.
علقت الملكة رانيا على الصور قائلة:"مع جلالة الملك في نيويورك أمس."
إطلالة الملكة رانيا
تألقت الملكة رانيا في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت بنطلون و جاكت فورمال باللون الأسود ونسقت معهما قميص أبيض اللون.
أنتعلت الملكة رانيا حذاء أنيق ذا كعب عالي مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في المجوهرات و الإكسسوارات.
أما من الناحية الجمالية، بدت الملكة رانيا بخصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.