الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور لها.. شاهد

حرصت الملكة رانيا زوجة ولي العهد الأردني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في نيويورك.

علقت الملكة رانيا على الصور قائلة:"مع جلالة الملك في نيويورك أمس."

إطلالة الملكة رانيا

تألقت الملكة رانيا في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت بنطلون و جاكت فورمال باللون الأسود ونسقت معهما قميص أبيض اللون.

أنتعلت الملكة رانيا حذاء أنيق ذا كعب عالي مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في المجوهرات و الإكسسوارات.

أما من الناحية الجمالية، بدت الملكة رانيا بخصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.