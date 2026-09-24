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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: مسموح للاسرة كفالة أكثر من طفل

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قال أيمن عبدالموجود، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي والوكيل الدائم للوزارة، إنه أصبح متاحًا للأسرة كفالة أكثر من طفل، بعد أن كانت الكفالة تقتصر على طفل واحد، موضحًا أن التوسع في الكفالة الأسرية يستهدف إتاحة فرصة لعدد أكبر من الأطفال للنشأة داخل أسرة، بما يوفر لهم رعاية مستمرة وعلاقات إنسانية مستقرة تدعم نموهم النفسي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها الوزارة حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بحضور الصحفيين المعنيين بتغطية أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي.

وفيما يتعلق بتطوير خدمات الوحدات الاجتماعية، أوضح عبدالموجود أنه جرى الاتفاق مع عدد من الجهات الحكومية، في مقدمتها الهيئة القومية للبريد، على تقديم خدمات الوحدات الاجتماعية مكاتب البريد من خلال موظف تابع للوزارة، للاستفادة من انتشار مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى العمل على الربط الشبكي بين ديوان عام الوزارة ووحداتها، إلى جانب الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك في إطار حديثه عن الشكاوى المتعلقة بجودة بعض الخدمات.

المتحدث الرسمي وزارة التضامن كفالة أكثر من طفل الكفالة الأسرية المنظومة المالية

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