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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق ورشة تدريبية لمندوبي وزارة التضامن حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

انطلقت اليوم ، فعاليات الورشة التدريبية لمندوبي الصحف لدى وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي تُعقد خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري بالعين السخنة، تحت عنوان «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي».

تأتي هذه  الورشة ضمن مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة السادة الإعلاميين ومندوبي الصحف لدى الوزارة، بهدف التعريف بمحاور المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، ودور البرامج والمبادرات المرتبطة بها في دعم جهود التمكين الاقتصادي.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد محاور العمل في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وربط برامج الحماية ببرامج التنمية والإنتاج، بما يدعم قدرة الأسر الأولى بالرعاية على الاعتماد على الذات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. 

وشهد اليوم الأول من الورشة افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي وطرح رؤية الوزارة حول المنظومة المالية، حيث تحدث الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، عن رؤية الوزارة للمنظومة المالية.

ومن المقرر أن يعقبه لقاء تدريبي حول دور صندوق قادرون باختلاف في المنظومة المالية، بمشاركة الأستاذة زينة توكل، المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف.

ويتضمن برنامج الورشة، التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، عددًا من الجلسات التدريبية حول أدوار ومهام الجهات والصناديق المرتبطة بمنظومة التمكين الاقتصادي، من بينها صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والمبينة، وبنك ناصر الاجتماعي، إلى جانب استعراض عدد من المحاور المتعلقة بالمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وتأتي فعاليات الورشة في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، بالتوازي مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

الورشة التدريبية لمندوبي الصحف وزارة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

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