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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

زينة تستعرض أناقتها بالفستان الأسود.. شاهد

زينة
زينة
هاجر هانئ

حرصت الفنانة زينة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة زينة 

تألقت زينة في الصور بإطلالة راقية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأسود المصنوع من القماش التل.

أنتعلت زينة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي وتزينت ببعض الإكسسوارات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت زينة بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

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