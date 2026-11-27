حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إطلالة بوسي

تألقت بوسي في الصور بإطلالة أنيقة كشفت عن ذوقها الرفيع، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون الأسود الذي كشف عن رشاقتها.

انتعلت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت بوسي بخصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.

بوسي

بوسي

بوسي

يذكر أن شاركت بوسي مؤخرا في أغنية مع المطرب محمود العسيلي من فيلم “السادة الأفاضل”، وتدور أحداث الفيلم فى قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب جلال، سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسئولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه، يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

الفيلم يضم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.