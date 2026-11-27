دنيس من الأسماك الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في البيت بمذاق لا يقاوم وبأسهل الخطوات.

مقادير دنيس



● ‏3 سمك دنيس كبير

● ‏1 ملعقة صغيرة بصل باودر

● ‏1 ملعقة صغيرة ثوم باودر

● ‏1 ملعقة صغيرة شطة

● ‏1 ملعقة صغيرة بابريكا

● ‏1 ملعقة صغيرة كمون

● ‏1 ملعقة صغيرة جنزبيل بودر

● ‏1 ملعقة صغيرة فلفل

● ‏1 ملعقة صغيرة ملح

● ‏2 ملعقة كبيرة دقيق

للقلي:

● ‏زيت قلي

● ‏بصل صحيحة

● ‏فصوص ثوم

● ‏2 عود روزماري

● ‏2 عود زعتر

للتقديم:

● ليمون أضاليا

● شبت



طريقة تحضير دنيس مقلي



يقطع السمك شرائح

ثم يتبل بالبهارات جيدا

يوضع البصل وفصوص الثوم والزعتر والروزماري في زيت ويسخن جيدا

يقلى السمك في الزيت

يقدم ساخنا ويزين بالشبت والليمون

دنيس مقلي

مقادير دنيس بخلطة الطماطم والبطاطس



● سمك دنيس

● طماطم مفرومة

● ثوم مفروم

● بقدونس مفروم

● ملح

● فلفل

● بطاطس حلقات رفيعة

● زيت زيتون

● طماطم شيري

● خل

● كايبر

● شرائح ليمون اضاليا

طريقة تحضير دنيس بخلطة الطماطم والبطاطس



في الكبة، يخلط البقدونس والطماطم والكايبر والثوم والخل والملح والفلفل

يفرموا جيدا وتتبل البطاطس بنصف التتبيلة وترص في الطاسة

يتبل السمك بالنصف الآخر للتتبيلة ويوضع على البطاطس مع رشة من زيت الزيتون

تضاف الطماطم الشيري وشرائح الليمون وتغطى الطاسة وتترك حتى تمام النضج وتقدم

دنيس بخلطة الطماطم والبطاطس

مقادير دنيس بالزيتون والطماطم



● زيت

● بصل شرائح

● ثوم مفروم

● طماطم معلبة

● زيتون أسود

● بقدونس مفروم

● خل

● سمك دنيس سليم

طريقة تحضير دنيس بالزيتون والطماطم



تخلط جميع المكونات معا

وتضاف في قالب بايركس مع السمك

يسوى في الفرن حتى تمام الطهي

دنيس بالزيتون والطماطم

مقادير سمك دنيس بالخلطة



● 700 جرام سمك دنيس منظف

● 2 بصل أخضر

● 1جزرة

● 200 جرام طماطم شيري

● 4 فص ثوم

● قرن فلفل أحمر

● 20 زيتون مشكل

● زيت زيتون

● بقدونس

● نعناع

● نصف كوب مرقة سمك

● 1 ملعقة صغيرة خل عنب أبيض

● عصير ليمونة

● زيت زيتون

طريقة تحضير سمك دنيس بالخلطة



يشوح السمك من الجهتين في الزيت مع ملح وفلفل ثم تضاف الطماطم والثوم والبصل الأخضر والفلفل الحار والزيتون وتضاف المرقة والخل يترك السمك على النار حتى تمام الطهي يضاف البقدونس والنعناع يقدم ساخنا