يحتاج الأطفال إلى تناول البروتين بانتظام لدوره المهم في بناء العضلات ونمو الجسم وإصلاح الأنسجة ودعم وظائف الجهاز المناعي، ولا تقتصر مصادر البروتين على اللحوم والدواجن فقط، إذ توجد العديد من الأطعمة الأخرى التي يمكن تقديمها للأطفال بطرق متنوعة وشهية.

وتحرص الأمهات على توفير بدائل غذائية غنية بالبروتين، خاصة للأطفال الذين لا يفضلون تناول اللحوم أو يشعرون بالملل من تكرار تقديمها خلال الأسبوع.

أبرز مصادر البروتين للأطفال غير اللحوم والفراخ

1. البيض

يعد البيض من أفضل مصادر البروتين الحيواني، كما يحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين B12 والكولين، ويمكن تقديمه مسلوقًا أو أومليت مع الخضراوات.

2. الأسماك

تحتوي الأسماك على البروتين عالي الجودة، كما توفر بعض أنواعها أحماض أوميجا 3 المهمة لنمو الدماغ، ويمكن تقديم السلمون أو البلطي أو التونة المناسبة لعمر الطفل.

3. العدس

يعتبر العدس من المصادر النباتية المهمة للبروتين، كما يحتوي على الألياف والحديد، ويمكن تقديمه في صورة شوربة أو كفتة عدس لتشجيع الأطفال على تناوله.

4. الفول

يحتوي الفول على البروتين النباتي والألياف، ويمكن تقديمه في وجبة الإفطار مع زيت الزيتون والطحينة والخضراوات.

5. الزبادي والجبن

توفر منتجات الألبان البروتين والكالسيوم الضروريين لصحة العظام والأسنان، ويمكن تقديم الزبادي كوجبة خفيفة أو إضافة الجبن إلى الساندوتشات.

6. الحمص

يعد الحمص من البقوليات الغنية بالبروتين والألياف، ويمكن تقديمه مهروسًا مع الطحينة وزيت الزيتون أو إضافته إلى السلطات.

7. المكسرات وزبدة الفول السوداني

تحتوي المكسرات وزبدة الفول السوداني على البروتين والدهون الصحية، ويمكن إضافتها إلى الشوفان أو الزبادي، مع مراعاة تقديمها في صورة آمنة لعمر الطفل، وتجنب المكسرات الكاملة للأطفال الصغار بسبب خطر الاختناق.

كيف تشجعين طفلك على تناول البروتين؟

قدمي مصادر البروتين بأشكال مختلفة بدلًا من تكرار الوجبة نفسها.

أضيفي العدس أو الحمص إلى الأطعمة التي يحبها طفلك.

حضري ساندوتشات بالجبن والبيض في وجبة المدرسة.

قدمي الزبادي مع الفاكهة كوجبة خفيفة.

احرصي على التنويع بين مصادر البروتين الحيوانية والنباتية.

ومن المهم أن يحصل الطفل على احتياجاته من البروتين وفقًا لعمره ووزنه ومستوى نشاطه، مع الاهتمام بتقديم نظام غذائي متوازن يضم الخضراوات والفاكهة والحبوب ومنتجات الألبان.