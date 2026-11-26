تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق جديدة لتقديم الجبنة البيضاء على مائدة الإفطار، وتعد الجبنة بزيت الزيتون من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، مع إمكانية إضافة الأعشاب والتوابل لإضفاء مذاق مميز.

وتتميز هذه الوصفة بإمكانية تجهيزها مسبقًا وحفظها في الثلاجة، لتكون جاهزة للتقديم مع الخبز البلدي والخضراوات.

مكونات الجبنة بزيت الزيتون

نصف كيلو جبنة بيضاء أو جبنة فيتا.

نصف كوب زيت زيتون أو كمية تكفي لتغطية الجبنة.

ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

نصف ملعقة صغيرة حبة البركة.

شرائح زيتون أسود أو أخضر.

فلفل ألوان مقطع.

فلفل حار حسب الرغبة.

رشة روزماري مجفف.

طريقة عمل الجبنة بزيت الزيتون

قطعي الجبنة البيضاء إلى مكعبات متوسطة الحجم. أحضري برطمانًا زجاجيًا نظيفًا وجافًا. ضعي طبقة من مكعبات الجبنة، ثم أضيفي القليل من الزعتر وحبة البركة. كرري الخطوات مع إضافة الزيتون والفلفل بين الطبقات. اسكبي زيت الزيتون تدريجيًا حتى يغطي الجبنة بالكامل. أغلقي البرطمان واحفظيه في الثلاجة.

نصائح للحصول على أفضل مذاق

يفضل اختيار الجبنة المتماسكة حتى تحتفظ بشكلها داخل البرطمان، مع استخدام الأعشاب المجففة بدلًا من الطازجة، والتأكد من جفاف البرطمان والأدوات المستخدمة.

كما يجب حفظ الجبنة في الثلاجة وتجنب تركها خارجها لفترات طويلة، خاصة عند إضافة الخضراوات الطازجة.

طريقة تقديم الجبنة بزيت الزيتون

يمكن تقديم الجبنة مع الخبز البلدي والطماطم والخيار والزيتون، كما يمكن استخدامها في تحضير ساندوتشات الإفطار أو إضافتها إلى السلطات لإضفاء مذاق غني ومميز.