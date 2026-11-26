أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن سقوط أكثر من 30 ضحية في حادث انقلاب شاحنة بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، يمثل كارثة إنسانية تستوجب الوقوف أمام أسبابها ومحاسبة المسؤولين عنها، متسائلًا عن المسؤولية وراء سقوط هذا العدد من الضحايا، ومصير المواطنين الذين خرجوا من منازلهم ولم يعودوا إلى أسرهم.

وشدد عمار، على أن الحادث لا يجوز التعامل معه باعتباره واقعة عابرة تضاف إلى سجل حوادث الطرق، وإنما يتطلب تحقيقًا جادًا يكشف ملابساته وأسباب وقوعه، ويحدد أوجه القصور أو الإهمال إن وجدت، مؤكدًا أن أرواح المصريين ليست مجرد أرقام في محاضر الحوادث، وأن حماية المواطنين مسؤولية لا تقبل التهاون.

أسباب تكرار الحوادث

وتساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب تكرار الحوادث التي تحصد أرواح المواطنين، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وشفاف، وإعلان نتائجه للرأي العام، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، بما يتناسب مع حجم الخسائر البشرية التي خلفتها الكارثة.

وطالب النائب حسن عمار، بمراجعة شاملة لمنظومة نقل المواد البترولية والخطرة، والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والأمان، وتكثيف الرقابة على وسائل النقل وأعمال الصيانة، إلى جانب اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدًا ضرورة أن تترجم الحكومة مسؤوليتها إلى تحركات فعلية تضمن حماية أرواح المواطنين ووقف نزيف الدماء على الطرق.

وتقدم النائب، بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.