قال النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب: حادث دائري الوراق يفتح مجددًا ملف الحوادث المرورية على الطرق والمحاور الحيوية، مشيرًا إلى أنها لم تعد ظاهرة عابرة أو أخطاء فردية معزولة، بل تفرض وقفة حاسمة ومراجعة جذرية لمنظومة السلامة المرورية والرقابة الميدانية.

وأضاف عبد الحفيظ: "الدول القوية تقيس قدرتها على حماية الأرواح بمدى فاعلية آلياتها الوقائية والرقابية قبل وقوع الكارثة، لا بردود الفعل بعد فوات الأوان"، مؤكدًا أن استمرار "نزيف الأسفلت" يستدعي مساءلة حقيقية وشاملة تطال مواطن الخلل في التخطيط والصيانة والتشغيل والرقابة، إذ لا يمكن تحميل السائق أو مركبة النقل وحدها عبء منظومة تعاني من ثغرات متراكمة، بل يجب إخضاع كل حلقة من حلقات المسؤولية الإدارية والتنظيمية والرقابية للمحاسبة الدقيقة.

وشدد على ضرورة سرعة كشف الملابسات والأسباب الحقيقية للحادث عبر تحقيقات فنية وقانونية دقيقة وناجزة، وإعلان نتائجها للرأي العام بشفافية تامة، ومحاسبة المقصرين بما يرسخ سيادة القانون ويمنع إفلات أي مقصر أو متخاذل من المساءلة القانونية والإدارية الرادعة أيًا كان موقعه.

وأكد أن ضبط منظومة السلامة على الطرق يتطلب الانتقال الفعلي من الإجراءات المؤقتة إلى خطط وقائية مستدامة، تشمل مراجعة معايير الأمان والاشتراطات الفنية، وتكثيف الرقابة على السرعات والحمولات وحالة المركبات والالتزام بقواعد المرور، إلى جانب ضمان سرعة تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين وصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا لجبر الضرر.

وأوضح عبد الحفيظ أنه سيتابع هذا الملف بكافة الأدوات الرقابية والبرلمانية تحت قبة مجلس النواب، انطلاقًا من واجبه الدستوري والوطني في الدفاع عن حق المواطنين في حياة آمنة، وتقدم في ختام تصريحاته بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، داعيًا بالشفاء العاجل للمصابين، ومتمنيًا ألا تتكرر مثل هذه المآسي.