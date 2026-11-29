كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان موعد صرف مستحقات الشرط الجزائي للتوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر ومدير المنتخب السابق، بعد رحيلهما عن منصبيهما.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة قرر صرف الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقود الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، غدًا الإثنين".

وأضاف: "قيمة الشرط الجزائي تصل إلى 30 مليون جنيه للتوأم حسام وإبراهيم حسن، وتتمثل في راتب 3 أشهر بعد الرحيل عن منصبيهما".

وتابع: "المستحقات المالية تتضمن أيضًا راتب شهر أكتوبر، وهو آخر شهر عمل للمدير الفني حسام حسن قبل رحيله عن منتخب مصر".

وأوضح: "راتب حسام حسن في عقده الجديد مع منتخب مصر كان يصل إلى 3 ملايين جنيه، بخلاف مليون ونصف المليون جنيه لإبراهيم حسن".

واختتم: "اتحاد الكرة يرغب في الانتهاء من هذا الملف قبل اجتماعه المرتقب خلال الأسبوع الجاري، وبدء مرحلة جديدة مع علي ماهر".