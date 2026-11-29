حذر تقرير تحليلي متخصص صادر عن البنك الأفريقي للتنمية بعنوان "دفع أجندة المناخ والسلام"، من تصاعد التكلفة الاقتصادية والإنسانية لتغير المناخ في أفريقيا، مشيرًا إلى أن القارة تتكبد خسائر سنوية تتراوح بين 7 و15 مليار دولار جراء الظواهر المناخية المتطرفة، رغم مساهمتها بأقل من 4% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.

وأوضح التقرير أن درجات الحرارة في أفريقيا ترتفع بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي، وأن 8 من بين أكثر 10 دول هشاشة مناخيًا في العالم خلال عام 2025 تقع في القارة، محذرًا من احتمال ارتفاع الخسائر الاقتصادية السنوية الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة إلى ما بين 45 و50 مليار دولار بحلول عام 2040.

وأضاف أن الفيضانات والأعاصير المدارية والعواصف الرملية والترابية وموجات الجفاف ألحقت أضرارًا بنحو 13 مليون شخص على الأقل، وتسببت في وفاة أكثر من 3 آلاف شخص في أفريقيا خلال عام 2025 وحده، فيما تخصص حكومات أفريقية ما يصل إلى 9% من ميزانياتها للاستجابة للأزمات المرتبطة بالمناخ، بما يضغط على مواردها المالية ويهدد المكاسب التنموية.

وأشار التقرير إلى أن تغير المناخ يمثل "مضاعفًا للمخاطر" في البيئات الهشة، إذ يؤدي تدهور النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي وتراجع الموارد الطبيعية إلى زيادة التنافس على المياه والأراضي الخصبة، لا سيما في المجتمعات التي تعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة البعلية والرعي وصيد الأسماك.

ولفت إلى أن نحو 167 مليون أفريقي واجهوا انعدامًا حادًا للأمن الغذائي خلال عام 2025، يعيش نحو 130 مليونًا منهم، بما يعادل 78%، في دول تشهد صراعات، وهو ما يعكس التداخل الوثيق بين الأزمات المناخية والأمن الغذائي والهشاشة والصراع.

واستشهد التقرير ببيانات برنامج أوبسالا لبيانات الصراعات (UCDP)، التي سجلت 65 صراعًا مسلحًا على مستوى الدول عالميًا خلال عام 2025، وهو أعلى عدد مسجل، إلى جانب نحو 244.6 ألف حالة وفاة ناجمة عن العنف المنظم، مع استمرار بؤر التوتر في السودان ومنطقة الساحل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والصومال ونيجيريا وموزمبيق.

واستعرض التقرير عددًا من المناطق الأفريقية التي تتداخل فيها التداعيات المناخية مع الصراعات والنزوح، موضحًا أن التصحر وتذبذب الأمطار وموجات الحر في منطقة الساحل تؤدي إلى تغيير مسارات الرعي التقليدية، وتفاقم التوترات بين المزارعين والرعاة، في ظل ضعف مؤسسات تسوية النزاعات واستغلال الجماعات المسلحة للفراغات الأمنية.

وفي حوض بحيرة تشاد، ارتفع عدد النازحين داخليًا إلى نحو 3.1 مليون شخص خلال عام 2024، مقابل 2.5 مليون عام 2022، بينهم 2.3 مليون في نيجيريا وحدها، وسط مخاوف من تكرار الفيضانات الشديدة، على غرار فيضانات عام 2022، كل عامين إلى خمسة أعوام، وما يصاحبها من مخاطر صحية تشمل الكوليرا والملاريا.

وفي منطقة البحيرات العظمى، ولا سيما شرق الكونغو الديمقراطية، تتشابك الفيضانات والانهيارات الأرضية والضغوط على الغابات والأراضي الزراعية مع نشاط الجماعات المسلحة والنزوح القسري، بما يزيد التوتر بين المجتمعات النازحة والمضيفة.

أما في القرن الأفريقي، فقد سجل الصومال أكثر من 4 ملايين نازح داخلي بنهاية عام 2024 بفعل الجفاف والصراع، وسط تدهور الأراضي نتيجة الرعي الجائر وقطع الأشجار لإنتاج الفحم، واستمرار الضغوط الإنسانية المرتبطة بالجفاف وظاهرة "إل نينيو".

وأشار التقرير كذلك إلى أن إعصاري "إيداي" و"كينيث" اللذين ضربا موزمبيق عام 2019، خلّفا احتياجات للتعافي وإعادة الإعمار قُدرت بنحو 3.2 مليار دولار، بما يعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث ضرب إعصار "كينيث" شمال البلاد الذي كان يعاني بالفعل من النزاع المسلح.

وعلى صعيد التنقل البشري، كشف التقرير عن تسجيل أفريقيا جنوب الصحراء 17.3 مليون حالة نزوح داخلي خلال عام 2025، منها 14.5 مليون حالة بسبب الصراعات والعنف، و2.9 مليون حالة نتيجة الكوارث.

وحذر من أن عدد المهاجرين لأسباب مناخية داخل بلدانهم قد يصل بحلول عام 2050 إلى 105 ملايين شخص في أفريقيا، موزعين بين 85.7 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء و19.3 مليونًا في شمال القارة، ما يستدعي إدماج مخاطر النزوح في خطط التنمية والاستثمار، وتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على استيعاب المتأثرين.

وشدد التقرير على أهمية الانتقال من الاستجابة للأزمات بعد وقوعها إلى الاستثمار في الوقاية والتأهب، موضحًا أن توفير إنذار مبكر قبل 24 ساعة فقط من وقوع خطر مناخي يمكن أن يخفض الأضرار بنسبة 30%.

ورغم ذلك، لا يزال نحو 60% من سكان أفريقيا خارج نطاق تغطية أنظمة الإنذار المبكر، ولم تبلغ سوى 20 دولة أفريقية عن امتلاك أنظمة إنذار مبكر متعددة المخاطر حتى عام 2023.

وفيما يتعلق بتمويل التكيف المناخي، نبه التقرير إلى وجود فجوة بين المخاطر الفعلية والمتصورة للاستثمار في أفريقيا، مشيرًا إلى أن معدلات التعثر التاريخية لمشروعات البنية التحتية في القارة تبلغ نحو 5.5%، مقارنة بـ8.5% في آسيا و13% في أمريكا اللاتينية، إلا أن تصورات المستثمرين بشأن ارتفاع المخاطر لا تزال تعوق تدفق رؤوس الأموال الخاصة إلى الأسواق الأفريقية.

ودعا التقرير إلى تعزيز الترابط بين العمل المناخي والحلول القائمة على الطبيعة وبناء السلام، من خلال تبني نهج "الرابطة الثلاثية للعمل الإنساني والتنمية والسلام" (HDP)، والانتقال من مبدأ "عدم إلحاق الضرر" إلى تصميم مشروعات تمويل مناخي وتنموي "إيجابية للسلام"، تدمج منع النزاعات وتعزيز التماسك الاجتماعي في أهدافها منذ مراحل التخطيط الأولى.

وحدد التقرير عددًا من الأولويات الاستثمارية لتعزيز صمود المجتمعات الأفريقية، في مقدمتها تطوير النظم الغذائية، من خلال تحديث الزراعة التي توظف نحو 42% من القوى العاملة وتسهم بنسبة تتراوح بين 30 و40% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، عبر التوسع في نظم الري بالطاقة الشمسية والبذور المقاومة للجفاف وسلاسل التبريد، إلى جانب تعزيز خدمات المعلومات المناخية عبر الهواتف المحمولة.

كما دعا إلى زيادة الاستثمارات في الأمن المائي والصرف الصحي، وتوسيع الوصول إلى المياه الجوفية العميقة، ومن بينها مرفق الوصول إلى المياه الجوفية (GAFA) في منطقتي القرن الأفريقي والساحل، مع تعزيز الحوكمة الشاملة والتعاون العابر للحدود لتجنب النزاعات على الموارد المائية.

وشملت الأولويات أيضًا تسوية النزاعات المتعلقة بملكية الأراضي وتطوير آليات الوساطة المجتمعية، وتوسيع مشروعات استعادة النظم البيئية والتشجير في منطقة الساحل وحماية غابات المانغروف عند مصب نهر الكونغو، فضلًا عن إدماج مخاطر النزوح المناخي في التخطيط الاستثماري، وإشراك النازحين والمجتمعات المضيفة في الخدمات الاقتصادية والأنظمة الإحصائية الوطنية.

وأكد التقرير أهمية تمكين المرأة والشباب باعتبارهما عنصرين أساسيين في جهود التكيف المناخي وبناء السلام، مشيرًا إلى أن تداعيات تغير المناخ قد تدفع نحو 158 مليون امرأة وفتاة إضافية إلى دائرة الفقر بحلول عام 2050، بزيادة قدرها 16 مليونًا مقارنة بالرجال والفتيان.

ودعا إلى تعزيز مشاركة المرأة في الوساطة المجتمعية وبناء الصمود المناخي، والاستثمار في مهارات الشباب والتوظيف وريادة الأعمال، في ظل تجاوز نسبة من تقل أعمارهم عن 25 عامًا 60% من سكان أفريقيا البالغ عددهم نحو 1.5 مليار نسمة، مع توقعات بتضاعف عدد السكان بحلول عام 2050.

وأوضح التقرير أن هذه التوجهات تتسق مع استراتيجية البنك الأفريقي للتنمية العشرية للفترة 2024-2033، واستراتيجيته المتعلقة بالنوع الاجتماعي الممتدة حتى عام 2026، إلى جانب خطة عمل الشباب والمهارات والوظائف المرتقبة للفترة 2027-2033، بما يعزز قدرة المجتمعات على مواجهة الصدمات المناخية وتحويل الاستثمارات التنموية إلى أدوات لدعم الاستقرار والسلام المستدامين.