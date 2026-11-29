سجل الريال الإيراني تراجعا قياسيا جديدا أمام الدولار الأمريكي، بعدما تجاوز سعر صرف العملة الأمريكية حاجز 3 ملايين ريال، في تطور يعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها طهران، بالتزامن مع تشديد الحصار الأمريكي على صادرات النفط والضغوط الرامية إلى تقييد تجارتها مع الدول المجاورة.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن الريال الإيراني فقد نحو ثلث قيمته خلال ثلاثة أشهر فقط، بعدما تجاوز الدولار حاجز مليوني ريال في 24 أغسطس الماضي، قبل أن يسجل مستوياته الحالية.

وللمقارنة، أشارت الصحيفة إلى أن الدولار كان يعادل نحو 32 ألف ريال إيراني عقب توقيع الاتفاق النووي عام 2015، قبل أن يبدأ التراجع الحاد للعملة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى عام 2018 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية.

الحصار الأمريكي يفاقم أزمة الاقتصاد الإيراني

وأوضح التقرير أن الاقتصاد الإيراني يعاني منذ سنوات من التضخم والعقوبات وسوء الإدارة والفساد، إلا أن الأوضاع تفاقمت بصورة أكبر منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير الماضي، مع اتجاه إدارة ترامب إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران عبر منع صادرات النفط وتقليص مصادر دخلها من العملة الأجنبية.

وبحسب التقرير، يهدف الحصار الأمريكي إلى حرمان إيران من عائدات نفطية ضخمة، فضلًا عن توسيع نطاق الضغوط لتشمل الدول المجاورة، من خلال دفعها إلى تقييد التبادل التجاري مع طهران، بما يزيد من عزلة الاقتصاد الإيراني.

وأضافت الصحيفة أن واشنطن تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى إجبار النظام الإيراني على تقديم تنازلات في المفاوضات المتعلقة بإنهاء الحرب، في حين لا تظهر طهران استعدادًا للتراجع عن مواقفها حتى الآن.

وفي سياق متصل، نقل التقرير عن الحرس الثوري الإيراني إعلانه انفجار ناقلتي نفط إضافيتين في مضيق هرمز، بزعم اصطدامهما بألغام بحرية أثناء إبحارهما في مسار غير مصرح به، فيما شككت الصحيفة في الرواية الإيرانية، ورجحت تعرض السفينتين لهجوم مباشر.

التضخم يتجاوز 88%.. وارتفاع أسعار الغذاء

وسلط التقرير الضوء على تفاقم الأزمة المعيشية داخل إيران، مشيرًا إلى أن أسعار المستهلكين خلال أكتوبر الماضي ارتفعت بنسبة 88.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بينما سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات زيادة أكبر بلغت 112.6%.

وأشار إلى أن الأزمة انعكست على الأوضاع المعيشية للعاملين، مع ورود تقارير عن احتجاجات بسبب تأخر صرف الرواتب، إلى جانب تقليص حصص الدقيق والخبز المدعوم في 7 محافظات من أصل 31 محافظة إيرانية.

وأضاف أن نقص الدقيق دفع بعض أصحاب المخابز إلى الاحتجاج في محافظة زنجان غربي البلاد ومناطق أخرى، دون ورود تقارير حتى الآن عن عودة احتجاجات واسعة النطاق، في ظل الإجراءات الأمنية المشددة.

صورة الرئيس الإيراني في الظلام تثير جدلًا داخليًا

وتناول التقرير الجدل الذي أثارته صورة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بعدما ظهر جالسًا في مكتب مظلم، في إطار دعوته إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة استعدادًا لفصل الشتاء.

وأثارت الصورة انتقادات من شخصيات وتيارات متشددة داخل إيران، اعتبرت أن ظهور الرئيس في هذا الوضع يعكس حجم الأزمة التي تواجهها البلاد.

وفي تصريحات نشرها عبر منصة «إكس»، أكد بزشكيان أن إيران تخوض ما وصفه بـ«حرب اقتصادية»، مشيرًا إلى أن رؤساء السلطات الثلاث متفقون على مواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف أنه بحث مع ممثلي النقابات العمالية سبل إزالة العقبات أمام العاملين، وتجاوز بعض الآليات السابقة بما يتناسب مع ظروف الحرب الاقتصادية.

الإيرانيون يلجأون إلى الدولار والذهب لحماية مدخراتهم

وفي ظل تراجع العملة المحلية، أشار التقرير إلى اتجاه عدد من الإيرانيين إلى شراء الدولار والعملات الأجنبية والذهب، بهدف حماية مدخراتهم من التآكل الناتج عن الانخفاض المستمر في قيمة الريال.

ونقل عن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي تأكيده امتلاك البلاد احتياطيات كافية من النقد الأجنبي لتمويل واردات السلع الأساسية والأدوية خلال الأشهر المقبلة.

لكنه أقر في الوقت نفسه بأن سوق الصرف لا يتأثر بالعوامل الاقتصادية وحدها، بل تلعب التوقعات والعوامل السياسية والنفسية دورًا في تحديد أسعار العملات.

وفي المقابل، سخرت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر حسابها الناطق بالفارسية على منصة «إكس»، من تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن قوة الاحتياطيات الأجنبية، مشيرة إلى التناقض بين تأكيدات البنك المركزي وتحذيرات مسؤولين آخرين من التضخم وارتفاع الأسعار.

كما نقل التقرير عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت قوله إن الاقتصاد الإيراني ينهار وإن قادة النظام يعيشون حالة من الذعر، وذلك عقب إعلانه عقوبات جديدة استهدفت شبكات مصرفية سرية تستخدمها إيران.