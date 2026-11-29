كشفت شركة لوتس عن طرازها الجديد لوتس إليترا X الهجينة، وتنتمي إليترا X لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

لوتس إليترا X الهجين الجديدة

محرك لوتس إليترا X الجديدة

تستمد سيارة لوتس إليترا X الجديدة قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، بجانب محركين كهربائيين، إلى جانب مولد كهربائي بقدرة 150 كيلوواط، بجانب بطارية سعة 70 كيلوواط/ساعة، وبها خزان وقود سعة 52 لتر، وتقطع مدى قيادة إجمالي يصل إلى 1200 كم عند شحن البطارية بالكامل وملء خزان الوقود.

لوتس إليترا X الهجين الجديدة

وتنتج سيارة لوتس إليترا X الجديدة قوة 939 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 230 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات لوتس إليترا X الجديدة

لوتس إليترا X الهجين الجديدة

زودت سيارة لوتس إليترا X الهجين بالعديد من المميزات من ضمنها، تصميم ديناميكي هوائي يعزز الأداء ويحسن الكفاءة، وبها نظام ذكي ونشط للحد من تمايل الهيكل بجهد 48 فولت، وبها مكابح بمستوى أداء سيارات السباق، وجنوط مطروقة من الألمنيوم مقاس 21 بوصه، وبها عناصر ديناميكية هوائية مصنوعة من ألياف الكربون.

لوتس إليترا X الهجين الجديدة

بالاضافة إلي إن سيارة لوتس إليترا X الجديدة تجمع مقصورتها بين جلد نابا الفاخر وألكانتارا الإيطالية وألياف الكربون والخياطة اليدوية الدقيقة، وبها نظام صوتي فاخر من كي إي إف، وبها نظام تكييف متعدد المناطق، ونظام لتنقية الهواء، ونظام معلومات وترفيه متطور يدعم التحديثات اللاسلكية، وبها شاشات مخصصة للسائق والركاب.

لوتس إليترا X الهجين الجديدة

وتحتوي سيارة لوتس إليترا X الجديدة أيضا، أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، وبها مثبت السرعة التكيفي، ونظام التعرف على إشارات المرور، ومستشعرات الليدار، ورادار رباعي الأبعاد، وبها خيارات تخصيص متعددة تشمل ألوان خارجية خاصة وإمكانية اختيار مقصورة تنفيذية بأربعة مقاعد للفئة الأعلى أداءً.

سعر لوتس إليترا X الهجين الجديدة

لوتس إليترا X الهجين الجديدة

تباع سيارة لوتس إليترا X الجديدة في سوق السيارات الإماراتي بسعر يصل إلي 300 ألف درهم إماراتي .