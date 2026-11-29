ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافراه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: كيا سيلتوس و شانجان سى اس 75 بلس موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ شانجان سى اس 75 بلس 2027

شانجان سى اس 75 بلس 2027

زودت سيارة شانجان سى اس 75 بلس 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key .

محرك شانجان سى اس 75 بلس 2027

شانجان سى اس 75 بلس 2027

تحصل سيارة شانجان سى اس 75 بلس 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 185 حصان، وبها خزان وقود سعة 58 لتر، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شانجان سى اس 75 بلس 2027

شانجان سى اس 75 بلس 2027

الفئة الأولي من سيارة شانجان سى اس 75 بلس 2027 تباع بسعر مليون و 520 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان سى اس 75 بلس 2027 تباع بسعر مليون و 670 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ كيا سيلتوس 2027

كيا سيلتوس 2027

تمتلك سيارة كيا سيلتوس 2027 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights، وبها Tyre pressure sensor، وبها Front Camera .

محرك كيا سيلتوس 2027

كيا سيلتوس 2027

تستمد سيارة كيا سيلتوس 2027 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 140 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 247 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا سيلتوس 2027

كيا سيلتوس 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا سيلتوس 2027 تباع بسعر مليون و 369 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سيلتوس 2027 تباع بسعر مليون و 524 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سيلتوس 2027 تباع بسعر مليون و 674 ألف جنيه .