أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية تنفيذ المستوطنين الإسرائيليين 14 اعتداء على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال 24 ساعة.

في فضيحة جديدة تكشف جانبا من الممارسات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، سلط الكاتب الإسرائيلي رونين بيرغمان الضوء على التحقيق الاستقصائي الذي بثته قناة «كان 11» الإسرائيلية، بشأن استخدام جيش الاحتلال مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية خلال العمليات العسكرية، فيما يُعرف داخل الجيش باسم «إجراء البعوضة».

وانتقد بيرغمان، في مقاله بصحيفة «يديعوت أحرونوت»، محاولات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس منع بث التحقيق، معتبرًا أن تدخله يمثل تجاوزًا لصلاحياته، لا سيما أن الرقابة العسكرية وافقت بالفعل على بثه، ولم يقدم الوزير ما يثبت عدم صحة الوقائع التي تناولها التحقيق.

وأوضح الكاتب أن التحقيق لا يكشف أسرارًا عسكرية جديدة، إذ سبق أن تناولت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية هذه الممارسات، مشيرًا إلى تقارير نشرتها صحيفة «هآرتس» في أغسطس 2024، وصحيفة «يديعوت أحرونوت» في يناير 2025، إلى جانب توثيقات بثتها قناة «الجزيرة» عام 2024.

«إجراء البعوضة».. فلسطينيون في مواجهة الموت بدلًا من جنود الاحتلال

وكشف التحقيق أن مصطلح «إجراء البعوضة» يُستخدم لوصف إجبار فلسطينيين مدنيين على التقدم أمام القوات الإسرائيلية ودخول المباني والأنفاق التي يُشتبه في احتوائها على عبوات ناسفة أو كمائن، بهدف الكشف عن المخاطر قبل دخول الجنود إليها، بما يعرض حياة هؤلاء المدنيين لخطر مباشر.

وأشار بيرغمان إلى أن القضية لا تتعلق بمجرد استخدام مصطلحات عسكرية، بل بأشخاص حقيقيين أُجبروا على أداء مهام قتالية دون إرادتهم أو تدريبهم، لافتًا إلى أن بعضهم تعرض للتقييد، واستخدم في مهام تتجاوز عمليات تفتيش المباني، وفقًا للشهادات والتقارير التي تناولها التحقيق.

وأضاف أن تقارير إعلامية سابقة كشفت استخدام هذه الممارسات في وحدات عسكرية متعددة داخل قطاع غزة، موضحًا أن حركة حماس وثقت جانبًا من هذه الأنشطة ونقلت تسجيلات عنها إلى قناة الجزيرة، ما أدى إلى كشف جانب من الأسلوب الذي حاول الجيش الإسرائيلي إبقاءه بعيدًا عن الأضواء.