

أقدم مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم الأحد، على قطع أسلاك الكهرباء المغذية لثلاثة منازل في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استمرار حصار المنازل ومنع أصحابها من الوصول إليها، في إطار التضييق على السكان الفلسطينيين.

وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن مجموعة من المستوطنين قطعت أسلاك الكهرباء عن ثلاثة منازل تقع في المنطقة الغربية من البلدة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنها، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف سكان المنطقة.

وأضاف عازم أن ثلاثة منازل تعود لعائلة مخيمر لا تزال تحت الحصار منذ عدة أيام، بعدما أقدم المستوطنون على إغلاق الطريق المؤدي إليها، ومنع الوصول إليها، في محاولة للضغط على أصحابها ودفعهم إلى مغادرة منازلهم.

وأشار رئيس البلدية إلى أن ما تتعرض له عائلة مخيمر يأتي في سياق ممارسات مماثلة شهدتها مناطق فلسطينية أخرى، من بينها المسعودية القريبة من سبسطية، وقريتا قصرة وجالود جنوب نابلس، حيث تعرضت عائلات فلسطينية لضغوط واعتداءات دفعتها إلى مغادرة مناطق سكنها.