ألقى د. أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، كلمة بجامعة الدول العربية، بتوجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أكد خلالها أن القضية الفلسطينية لا تحتاج إلى مزيد من الكلمات التي تثبت عدالتها.

الشرقاوي: التضامن مع الفلسطينيين لا يكتمل بالكلمات بل بمواقف عملية

وأوضح "الشرقاوي"، في كلمته أن القضية بحاجة إلى يقظة الضمير العالمي، وتحرر الإرادة الدولية من ازدواجية المعايير، واتخاذ مواقف عملية واضحة تضع حدًّا لإبادته، وتنهي العدوان وسياسات الاحتلال والتهجير، وتضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، مشددًا على أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار الدكتور الشرقاوي إلى أن من المؤلم أن تأتي ذكرى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني متزامنة مع ذكرى تقسيم فلسطين في اليوم ذاته، موضحًا أن أخطر ما يمكن أن يصيب الضمير الإنساني أن يرى المأساة حتى يألفها، وأن يشاهد آلام الضحايا حتى تفقد قدرتها على تحريك وجدانه واستنهاض أفعاله.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن الأزهر الشريف كان ولا يزال حاضرًا في قلب القضية الفلسطينية، انطلاقًا من موقف ديني وأخلاقي وإنساني ثابت، لا تحكمه اعتبارات المصالح، ولا تغيره تقلبات الأحداث؛ ففلسطين في وجدان الأزهر الشريف ليست قضية جغرافيا فحسب، بل قضية حق اغتُصب، وشعب شُرِّد، ومقدسات إسلامية ومسيحية تُنتهك، وكرامة إنسانية تُستباح، وهي فوق ذلك كله قضية القدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

رئيس المعاهد الأزهرية: الأزهر سيظل صوتًا للحق وسندًا للمظلوم ورافضًا للاحتلال والعدوان

ولفت فضيلته إلى أن موقف الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر، امتداد لموقفه التاريخي، وتعبير صادق عن ضمير هذه المؤسسة العالمية العريقة؛ إذ أكدت بيانات الأزهر الرسمية ومؤتمراته العالمية أن الظلم لا يصبح حقًّا بطول الزمن، وأن الاحتلال لا يكتسب شرعية بممارسة القوة، وأن حقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم، وأن تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه حق أصيل لا يجوز الانتقاص منه أو المساومة عليه.

وفي سياق تأكيده على ثبات الموقف الأزهري، استحضر الدكتور الشرقاوي كلمة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أكد خلالها، أن رد العدوان عن إخواننا في فلسطين واجب ديني وشرعي ومسؤولية أمام الله، وهي رسالة تتجاوز حدود التعاطف الوجداني إلى استنهاض المسؤولية الدينية والإنسانية والتاريخية تجاه شعب يواجه محنة لا يُقبل أن يُترك وحيدًا في مواجهتها.

كما استحضر الدكتور «الشرقاوي» تأكيد فضيلة الإمام الأكبر - في أكثر من مناسبة - أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يبنى على أنقاض الحقوق، ولا أن يتحقق بإكراه أصحاب الأرض على مغادرتها، ولا أن يقوم على فرض الأمر الواقع بالقوة، وإنما يبدأ برد الحقوق إلى أصحابها، واحترام كرامة الإنسان، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على أن الأزهر الشريف، وهو يرفع صوته دفاعًا عن فلسطين أرضًا وشعبًا، لا ينطلق من خصومة دينية أو عداوة لشعب أو أتباع ديانة، ولا يخلط بين اليهودية بوصفها ديانة سماوية، والصهيونية بوصفها حركة سياسية ارتبطت بالاحتلال والاستيطان واغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني، بل إن موقفه هو موقف من الظلم والعدوان، ومن كل ممارسة تنتهك كرامة الإنسان وحقه في الحياة.

وحذّر الدكتور الشرقاوي من أن تتحول المأساة الفلسطينية إلى اختبار لمدى قدرة العالم على تحمل مزيد من الدماء، أو أن تصبح المعايير الدولية قابلة للتعطيل حين يكون الضحية فلسطينيًّا، أو أن يُطلب من المظلوم وحده تقديم البراهين على إنسانيته، في الوقت الذي يُترك فيه الظالم بمنأى عن المساءلة.

وأوضح فضيلته أن القانون الدولي ينبغي ألا يكون انتقائيًّا، وأن العدالة لا تتجزأ، وحقوق الإنسان لا تتغير بتغير هوية أصحابها أو جنسياتهم أو معتقداتهم أو ألوانهم، داعيًا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومنظماتها، والدول العربية والإسلامية وهيئاتها الإقليمية، إلى تجاوز حدود التعاطف الوجداني، واتخاذ مواقف عملية حاسمة وخطوات جادة وفاعلة تنصف الشعب الفلسطيني وتضع حدًّا لمعاناته.

واختتم الدكتور الشرقاوي كلمته قائلًا: «أذكر الجميع - لا سيما المجتمع الدولي - فأقول: إذا أعياكم الحق أن تنطقوا به، فليسعكم العدل أن تحكموا بموجبه ومقتضاه، وإنكم إذا أردتم نشر السلام فأقيموا العدل الذي عدل الناس عنه، وإذا أردتم بسط العدل فحققوا العدل الذي غاب عن فلسطين، فلا سلام دون عدل ودون مساواة، فالعدل أساس الملك، والمساواة ركنه وقوامه».