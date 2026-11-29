تواصلت لليوم الثالث فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة، الذي ينظمه مركز الإمام الأشعري بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الهوية الأزهرية وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.

وتضمنت فعاليات اليوم عددًا من المحاضرات العلمية التي تناولت قضايا فكرية وعقدية متنوعة؛ حيث تحدث الدكتور أبو اليزيد سلامة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، عن التعددية المذهبية في الأزهر الشريف، موضحًا كيف احتضنت المؤسسة الأزهرية المذاهب الفقهية الأربعة، وأرست ثقافة التنوع العلمي، دون تعصب لمذهب بعينه، بما أسهم في ترسيخ عالمية رسالتها واتساع دائرة تأثيرها العلمي والفكري.

مرتكزات المنهج الأزهري

كما تناول الدكتور أيمن الحجار، المدير العام بهيئة كبار العلماء، عددًا من مرتكزات المنهج الأزهري، مسلطًا الضوء على عنايته بالجانب الروحي والسلوكي، واهتمامه ببناء الإنسان علميًّا وأخلاقيًّا، وتحقيق التكامل بين المعرفة الشرعية والارتقاء بالسلوك.

ومن جانبه، أكد فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم عامر، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، أهمية إلمام المعلم بالرد على الشبهات المعاصرة والقدرة على مناقشتها وتفنيدها؛ بما يمكنه من تحصين الطلاب وتنمية وعيهم الفكري. وتناول فضيلته أبرز التساؤلات والشبهات المثارة حول القرآن الكريم، ورسم المصحف، ومراحل نزوله، مؤكدًا أهمية المعالجة العلمية المنهجية القائمة على الأدلة والبراهين.

واختُتمت فعاليات اليوم بورشة عمل نظمتها وحدة التدريب بمركز الإمام الأشعري، شارك فيها فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد عيد، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، وفضيلة الدكتور فريج محمد، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، وفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم عامر، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر؛ لمناقشة كتاب *«موقف السلف من المتشابهات» لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، وكتاب*«تساؤلات وأجوبة حول العقيدة والمنهج الأزهري»، الصادر عن وحدة النشر بمركز الإمام الأشعري، حيث تناولت المناقشات أبرز القضايا التي يعالجها الكتابان، وأهمية الإفادة منهما في تعزيز التأصيل العلمي لدى المعلمين.

يُذكر أن البرنامج افتُتحت فعالياته الأسبوع الماضي، ويجمع بين التدريب بالحضور المباشر والتدريب عن بُعد، ويستهدف تنمية الوعي الفكري والعقدي لدى معلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة، وتعميق فهمهم للمنهج الأزهري ومرتكزاته، وإكسابهم الأدوات العلمية والمنهجية اللازمة للتعامل مع القضايا الفكرية والعقدية المعاصرة؛ بما يعزز دورهم في أداء رسالتهم التعليمية والتربوية