شاهد | بورشه 911 GT2 Flachbau RS الفريدة

كشفت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه 911 GT2 Flachbau RS، وتنتمي Flachbau RS لفئة السيارات الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

بورشه 911 GT2 Flachbau RS

مواصفات بورشه 911 GT2 Flachbau RS

زودت سيارة بورشه 911 GT2 Flachbau RS بالعديد من المميزات من ضمنها، تم أعادت بورشه بتصميم الرفارف بالكامل مع أقواس عجلات أكثر انخفاضاً وفتحات علوية تعمل على إخراج الهواء من تجاويف العجلات وتقليل الضغط داخلها، وحصل الصداد الأمامي على تصميم جديد وعناصر ديناميكية هوائية صغيرة من مانتاي، كما ان المصابيح هي العنصر الذي يمنح السيارة شخصيتها المختلفة بوضوح.

بورشه 911 GT2 Flachbau RS

بالاضافة إلي ان بورشه 911 GT2 Flachbau RS بها، Flachbau RS مكونه من ثلاثة عناصر LED فائقة النحافة مرتبة رأسياً على كل جانب، ويمتد الارتباط بسيارة 935/78 إلى الطلاء، وطورت بورشه درجة خاصة من الطلاء الأبيض المسمى بـ جراند بري، وهو لون يعود استخدامه لدى العلامة إلى عام 1974، وتتداخل معه أجزاء سوداء مطفية ومساحات من الكربون فايبر المكشوف، ويحمل غطاء المحرك رسماً على شكل حرف U مستوحى من كسوة Martini الشهيرة لسيارة السباقات 935/78.

بورشه 911 GT2 Flachbau RS

وخضعت بورشه 911 GT2 Flachbau RS ، لبرنامج مكثف لخفض الوزن، لتصبح أخف بنحو 32 كيلوجرام من 911 GT2 RS المزودة بحزمة Weissach، ومساحة تخزين بسيطة مكسوة بالجلد، وبها نظام صوتي وخفضت كمية مواد العزل الصوتي وأغطية الأرضية، لتصبح المقصورة أكثر بساطة وتركيزاً على القيادة.

محرك بورشه 911 GT2 Flachbau RS

بورشه 911 GT2 Flachbau RS

تصل سرعة سيارة بورشه 911 GT2 Flachbau RS القصوي إلي 340 كم/ساعة، وبها محرك سعة 3800 سي سي توين تيربو، وبها قوة 700 حصان، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بورشه 911 GT2 Flachbau RS

وجدير بالذكر ان شركة بورشه لم تكشف عن تكلفة المشروع، لكن Flachbau RS صنعت حصرياً لعميل واحد ضمن برنامج Sonderwunsch للإصدارات الخاصة حسب طلب العملاء، ولا تخطط الشركة لإنتاج نسخة ثانية مطابقة لها.