قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حتى إشعار آخر.. الامارات تعلن وقف جميع الأنشطة التجارية والمعاملات المالية مع إيران
الخارجية : إنهاء أزمة البحارين المصريين في بندر عباس الإيراني ووصولهما أرض الوطن الأربعاء
الدفاع الإماراتية: صاروخان باليستيان قادمان من إيران استهدفا حركة الملاحة البحرية
وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بشأن أكاديمية مهارات المستقبل
فرنسا تستدعي السفير الإيراني وتعلن اثنين من موظفي السفارة شخصين غير مرغوب فيهما
العم وراء الواقعة.. طفلة في السابعة تكشف مأساة داخل الأسرة
مساعد وزير الخارجية يكشف كواليس الإفراج عن البحارة المصريين في إيران
مواطن على قيد الحياة مثبت كـ"متوفى" .. الداخلية الداخلية تكشف التفاصيل
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية
العدل الأمريكية: 17 إيرانيا نفذوا هجمات إلكترونية وسرقوا بيانات لصالح الحرس الثوري
تفاوت بأسعار السلع الغذائية اليوم.. تراجع للمكرونة والعدس وارتفاعات في الدقيق والسكر
رودري يوجه رسالة وداعية لجماهير مانشستر سيتي عقب رحيله عن الفريق وانضمامه لبرشلونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد | بورشه 911 GT2 Flachbau RS الفريدة

بورشه 911 GT2 Flachbau RS الفريدة
بورشه 911 GT2 Flachbau RS الفريدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه 911 GT2 Flachbau RS، وتنتمي Flachbau RS لفئة السيارات الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

بورشه 911 GT2 Flachbau RS

مواصفات بورشه 911 GT2 Flachbau RS

زودت سيارة بورشه 911 GT2 Flachbau RS بالعديد من المميزات من ضمنها، تم أعادت بورشه بتصميم الرفارف بالكامل مع أقواس عجلات أكثر انخفاضاً وفتحات علوية تعمل على إخراج الهواء من تجاويف العجلات وتقليل الضغط داخلها، وحصل الصداد الأمامي على تصميم جديد وعناصر ديناميكية هوائية صغيرة من مانتاي، كما ان المصابيح هي العنصر الذي يمنح السيارة شخصيتها المختلفة بوضوح.

 بورشه 911 GT2 Flachbau RS

بالاضافة إلي ان بورشه 911 GT2 Flachbau RS بها، Flachbau RS مكونه من ثلاثة عناصر LED فائقة النحافة مرتبة رأسياً على كل جانب، ويمتد الارتباط بسيارة 935/78 إلى الطلاء، وطورت بورشه درجة خاصة من الطلاء الأبيض المسمى بـ جراند بري، وهو لون يعود استخدامه لدى العلامة إلى عام 1974، وتتداخل معه أجزاء سوداء مطفية ومساحات من الكربون فايبر المكشوف، ويحمل غطاء المحرك رسماً على شكل حرف U مستوحى من كسوة Martini الشهيرة لسيارة السباقات 935/78.

 بورشه 911 GT2 Flachbau RS

وخضعت بورشه 911 GT2 Flachbau RS ، لبرنامج مكثف لخفض الوزن، لتصبح أخف بنحو 32 كيلوجرام من 911 GT2 RS المزودة بحزمة Weissach، ومساحة تخزين بسيطة مكسوة بالجلد، وبها نظام صوتي وخفضت كمية مواد العزل الصوتي وأغطية الأرضية، لتصبح المقصورة أكثر بساطة وتركيزاً على القيادة.

محرك بورشه 911 GT2 Flachbau RS

 بورشه 911 GT2 Flachbau RS

تصل سرعة سيارة بورشه 911 GT2 Flachbau RS القصوي إلي 340 كم/ساعة، وبها محرك سعة 3800 سي سي توين تيربو، وبها قوة 700 حصان، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

 بورشه 911 GT2 Flachbau RS

وجدير بالذكر ان شركة بورشه لم تكشف عن تكلفة المشروع، لكن Flachbau RS صنعت حصرياً لعميل واحد ضمن برنامج Sonderwunsch للإصدارات الخاصة حسب طلب العملاء، ولا تخطط الشركة لإنتاج نسخة ثانية مطابقة لها.

شركة بورشه بورشه 911 GT2 Flachbau RS الكوبيه مواصفات بورشه 911 GT2 Flachbau RS 911 GT2 Flachbau RS محرك بورشه 911 GT2 Flachbau RS Flachbau

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

الزمالك

لاعب الزمالك يعلن رحيله بعد 3 مباريات مع الفريق الأول

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

الحبتور وربيعة

خلف الحبتور يستقبل رامي ربيعة في الإمارات.. «أهلاً بك في بيتك بين أهلك»

عبدالله إبراهيم المغربي وكيل النائب العام

مكنش بيخليني محتاجة حاجة.. ننشر مرافعة النيابة العامة في محاكمة ربة منزل أنهت حياة زوجها وألقت جثته بمنور العمارة في الفيوم

حسام حسن

أوليه الأرجنتينية تكشف تفاصيل واقعة نقل حسام حسن إلى المستشفى

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود التراجع.. وهذه قيمة عيار 21 الآن في مصر

ترشيحاتنا

حرائق الغابات

اليونان ترفع تحذير حرائق الغابات إلى الفئة الرابعة

ورشة عمل بالزراعة

تعزيز دور الابتكار في خدمة ودعم المزارعين.. ورشة عمل تنظمها الزراعة

صلوات تجنيز الأنبا يوحنا

إقامة صلوات تجنيز الأنبا يوحنا بأمريكا بحضور عدد من أساقفة الكنيسة

بالصور

دواء لالتهاب المفاصل يساعد في علاج الثعلبة.. نتائج واعدة خلال 6 أشهر

دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر
دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر
دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر

غياب يسرا ودرة عن العرض الخاص لفيلم "الست لما".. صور

الست لما
الست لما
الست لما

بإطلالة صيفية جريئة.. منة عرفة تخطف الأنظار على البحر في أحدث ظهور لها

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

علامة مبكرة.. الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم دليل إصابتك بمرض خطير

الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر
الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر
الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد