لامين يامال يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الجمعة، فوز لامين يامال جناح برشلونة بجائزة أفضل لاعب في المسابقة لهذا الموسم.

وساعد اللاعب البالغ من العمر 18 عاما فريق برشلونة في الاحتفاظ بلقب الدوري، وأصبح أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر ثلاث مرات خلال موسم واحد، كما أنهى الموسم متصدرا لقائمة هدافي النادي في الدوري برصيد 16 هدفا و11 تمريرة حاسمة.

فوز فليك

وفاز هانز فليك مدرب برشلونة أمس الخميس بجائزة أفضل مدرب هذا العام.

وقال برشلونة عن جمال في بيان: "هو يمثل صداعا حقيقيا لخطوط دفاع المنافسين، التي يتعين عليها بذل جهد حقيقي لمحاولة إيقاف التهديدات الهجومية".

وأضاف: "بالإضافة إلى المزايا غير الملموسة، سجل الشاب الكتالوني 16 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة، ولم يقدم أي لاعب آخر في الدوري الإسباني هذا العدد من التمريرات التي أدت إلى أهداف".

ومن المتوقع أن يكون جمال، الذي غاب عن الملاعب عدة مرات هذا الموسم بسبب مشكلات في أعلى الفخذ، جاهزا للعب مع منتخب إسبانيا في كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اعتبارا من 11 يونيو الجاري.

وغاب جمال عن آخر ست مباريات لبرشلونة في الموسم بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وبدأ جمال في جذب الأضواء منذ أن كان عمره 16 عاما ولعب دورا أساسيا في فوز إسبانيا بلقب بطولة أوروبا للمرة الرابعة في عام 2024.