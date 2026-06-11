ناقد رياضي: عمر أرتان من أبرز حكام أفريقيا.. وكأس العالم في أمريكا سيكون الأسوأ

أكد عادل كُريم، الناقد الرياضي، أن الحكم الصومالي عمر أرتان يُعد من أبرز الحكام على الساحة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مسيرته التحكيمية تعكس مكانة كبيرة على مستوى القارة.

الحكم الصومالي عمر أرتان

وقال كُريم، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة "CBC": "الحكم الصومالي عمر أرتان مميز للغاية، وحصل على جائزة أفضل حكم في أفريقيا، كما أنه أول حكم صومالي يصل إلى هذه المكانة، وأدار نهائي دوري أبطال أفريقيا في موسمين متتاليين، وهو ما يؤكد قيمته ومكانته الكبيرة".

وأضاف: "أرتان تقدم للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتم رفض طلبه، ثم حصل على جواز سفر دبلوماسي من الصومال وسافر إلى أمريكا، إلا أنه مُنع من الدخول، كما صدر بحقه بيان اعتبره كثيرون مهينًا".

وتابع: "رد فعل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذلك تصريحات جياني إنفانتينو بشأن الواقعة، يثيران علامات استفهام عديدة، خاصة في ظل أهمية القضية وما تمثله من دلالات".

وأوضح: "سبق أن تم استبعاد روسيا من كأس العالم بسبب الحرب مع أوكرانيا، بينما لم يتم استبعاد إسرائيل بسبب الحرب في فلسطين، وهو ما يجعل الكثيرين يعتبرون أن هناك تناقضًا في بعض قرارات فيفا".

واختتم كُريم تصريحاته قائلًا: "هناك توقعات لدى العديد من المتابعين بأن تواجه بطولة كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة تحديات تنظيمية وجماهيرية، خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وعلى النقيض، شهدت بطولة كأس العالم 2022 في قطر تسهيلات واسعة للجماهير، حيث كان بإمكان أي مشجع يحمل تذكرة المباراة استخدام المترو ووسائل المواصلات العامة مجانًا".