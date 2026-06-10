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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لن أستسلم.. الصومالي عمر أرتان يتحدى أمريكا بعد منعه من المونديال

عمر أرتان
عمر أرتان
عبدالله هشام

علق الحكم الصومالي عمر أرتان على قرار أمريكا بمنعه من دخول البلاد للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026.

وقال عمر أرتان: لستُ غاضبًا بسبب إعادتي من أمريكا وسأواصل العمل والاجتهاد ولن أفقد عزيمتي أو أستسلم للإحباط

وأضاف: أعدكم أنني سأكون حاضرًا في النسخة المقبلة إن شاء الله، رغم ما حدث ما زلت متفائلًا، أركز على التحديات المقبلة في مسيرتي التحكيمية.

تفاصيل أزمة أرتان في أمريكا

كان أرتان قد وصل إلى مطار ميامي بالولايات المتحدة استعدادًا للالتحاق بمعسكر الحكام المكلفين بإدارة مباريات البطولة، إلا أن السلطات الأمريكية رفضت السماح له بدخول البلاد، ليتم ترحيله على أول رحلة متجهة إلى إسطنبول.

وعقب الواقعة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعاد الحكم الصومالي من قائمة الحكام المشاركين في كأس العالم، مؤكدًا أنه لن يتمكن من حضور المعسكر التحضيري أو إدارة أي مباراة خلال البطولة.

وأوضح "فيفا" أن إجراءات الدخول والتأشيرات تخضع بشكل كامل للقوانين والسلطات المحلية للدول المستضيفة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي لا يملك صلاحية التدخل في مثل هذه القرارات.

من جانبه، أكد مسؤولون في الصومال أن أرتان استوفى جميع المتطلبات الخاصة بالسفر، كما حصل على جواز دبلوماسي لتسهيل تنقلاته الدولية، خاصة بعد مواجهته صعوبات سابقة تتعلق بإجراءات التأشيرات.

ورغم استبعاده من البطولة، أبدى الحكم الصومالي احترامه للقرار، موجهًا الشكر إلى الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم على دعمهما له، مؤكدًا عزمه على مواصلة مسيرته التحكيمية خلال الفترة المقبلة.

ويُعد أرتان من أبرز الحكام الأفارقة في السنوات الأخيرة، إذ نال الشارة الدولية عام 2018، قبل أن يتوج بجائزة أفضل حكم في إفريقيا عام 2025، كما كان ضمن قائمة الحكام المختارين للمشاركة في إدارة مباريات مونديال 2026.

وتأتي هذه الواقعة في ظل بعض التعقيدات المتعلقة بإجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة خلال البطولة، بعدما شهدت الأيام الماضية مواقف مشابهة لعدد من المشاركين القادمين من دول تخضع لقيود سفر خاصة.

الحكم الصومالي عمر أرتان كأس العالم كأس العالم 2026 الصومالي عمر أرتان

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