قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من خلال الموبايل.. 4 خدمات الكترونية تخص القضايا بدلا من تكدس المحاكم
الرئيس السيسي يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
قتل ترامب.. إيران تعلن عن مكافأة كبيرة لاغتيال الرئيس الأمريكي
كيفية طواف مريض سلس البول.. الإفتاء توضح
5 و10 جنيهات معدنية.. الحكومة تحسم الجدل وتكشف حقيقة الصور المتداولة
تحركات داخل المناطق السكنية.. الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
رئيس الوزراء يتفقد معرض «أهلًا بالعيد» في منطقة الجمالية
بعد 60 يومًا من تعيينه مستشارا قانونيا للوفد .. السيد البدوي يُقيل ثروت الخرباوي
متى يوم عرفة 2026؟.. الإفتاء تحدد موعد وقفة العيد خلال 5 ساعات
إسرائيل توسع غاراتها جنوب لبنان رغم تمديد الهدنة 45 يوما.. تفاصيل
ضربوها بالمقشة حتى الموت..مصرع ربة منزل على يد حماتها وشقيقة زوجها في طنطا
الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية ابن كثير المكي.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. انتظام لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

امتحانات
امتحانات
محمد عبد الفتاح

 قام الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم، بجولة تفقدية داخل عدد من مدارس إدارة أسوان التعليمية، تزامنًا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالتعليم العام للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وذلك للاطمئنان على انتظام اللجان.

ويأتى ذلك في ضوء توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بشأن المتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية. 

استهل السيد وكيل الوزارة جولته بزيارة مدرسة العقاد الثانوية العسكرية بنين، حيث يؤدى طلاب الصف الأول نظام (عام - لغات - خاص - رياضى - خدمات -  منازل) 

امتحانهم اليوم فى مادة اللغة العربية؛ ويبلغ اجمالى عدد الطلاب ٣١٨ طالب، موزعين على ١٢ لجنة. 

وخلال جولته باللجان تأكد السيد وكيل الوزارة من انتظام اللجان، كما تفقد سيادته غرفة المراقبة الإلكترونية، واطمأن أن الكاميرات تعمل بكفاءة بجميع اللجان.

كما شملت الجولة مدرسة أحمد طه حسين الثانوية المشتركة، حيث تابع السيد وكيل الوزارة سير امتحانات الصف الأول الثانوي، والتي يؤديها ٤٣٠ طالب وطالبة موزعين على ١٧ لجنة، واطمأن سيادته على انتظام دخول الطلاب على المنصة الامتحانية باستخدام أجهزة التابلت، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحاناتهم خلال الفترة المسائية.

امتحانات

وتوجه وكيل الوزارة عقب ذلك إلى مدرسة عبدالحميد عبدالغفور الإعدادية بنات، حيث تابع امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي، إذ أدت طالبات الصف الأول امتحان مادة اللغة العربية، بينما أدت طالبات الصف الثاني امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ويبلغ اجمالى اعداد الصفين ٤١٣ طالبة موزعات على ١٠ لجان امتحانية.

وخلال الجولة، شدد  على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية ومطابقتها للمناهج الدراسية.

واختتم وكيل الوزارة جولته الميدانية بزيارة مدرسة على ناصر الابتدائية، حيث تابع سير الامتحانات بمختلف الصفوف الدراسية، إذ أدى تلاميذ الصف الثالث امتحان مادة الرياضيات، والصف الرابع مادة اللغة العربية، والصف الخامس مادة الدراسات الاجتماعية، بينما أدى تلاميذ الصف السادس امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، بإجمالي ٧١٢ تلميذ وتلميذة موزعين على ١٧ لجنة. 

وخلال حديثه مع أبنائه التلاميذ، تأكد وكيل الوزارة من وضوح ورقة الأسئلة، كما أن الأسئلة من الكتاب المدرسي.

 وبعودته إلى ديوان المديرية، توجه "أبو يوسف" إلى غرفة العمليات المركزية، المشكلة برئاسته  وعضوية الأستاذة منال عبدالوهاب وكيل المديرية، والسيد فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، والدكتور محمد السانوسي مدير عام الخدمات التربوية، إلى جانب موجهى عموم المواد، ولجنة وضع الامتحانات.

وخلال تواجده بالغرفة المركزية، تواصل مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، برئاسة السادة مديرى الإدارات التعليمية.حيث تابع سير الامتحانات، مؤكدًا على الجميع ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، متمنيًا لابنائه الطلاب النجاح والتوفيق.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

سعر الذهب

بعد تراجعه 130 جنيها .. سعر عيار 21 في تعاملات اليوم

بالصور

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا” يلفتون الأنظار في مهرجان كان

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة ضمن الصحة الانجابية بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

صحة الشرقية تنفذ 118 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جون ترافولتا يخطف الأنظار قبل عرض أول فيلم من إخراجه.. صور

جون ترافولتا
جون ترافولتا
جون ترافولتا

فيديو

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد