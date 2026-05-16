أسوان.. انتظام لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

قام الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم، بجولة تفقدية داخل عدد من مدارس إدارة أسوان التعليمية، تزامنًا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالتعليم العام للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وذلك للاطمئنان على انتظام اللجان.

ويأتى ذلك في ضوء توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بشأن المتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية.

استهل السيد وكيل الوزارة جولته بزيارة مدرسة العقاد الثانوية العسكرية بنين، حيث يؤدى طلاب الصف الأول نظام (عام - لغات - خاص - رياضى - خدمات - منازل)

امتحانهم اليوم فى مادة اللغة العربية؛ ويبلغ اجمالى عدد الطلاب ٣١٨ طالب، موزعين على ١٢ لجنة.

وخلال جولته باللجان تأكد السيد وكيل الوزارة من انتظام اللجان، كما تفقد سيادته غرفة المراقبة الإلكترونية، واطمأن أن الكاميرات تعمل بكفاءة بجميع اللجان.

كما شملت الجولة مدرسة أحمد طه حسين الثانوية المشتركة، حيث تابع السيد وكيل الوزارة سير امتحانات الصف الأول الثانوي، والتي يؤديها ٤٣٠ طالب وطالبة موزعين على ١٧ لجنة، واطمأن سيادته على انتظام دخول الطلاب على المنصة الامتحانية باستخدام أجهزة التابلت، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحاناتهم خلال الفترة المسائية.

امتحانات

وتوجه وكيل الوزارة عقب ذلك إلى مدرسة عبدالحميد عبدالغفور الإعدادية بنات، حيث تابع امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي، إذ أدت طالبات الصف الأول امتحان مادة اللغة العربية، بينما أدت طالبات الصف الثاني امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ويبلغ اجمالى اعداد الصفين ٤١٣ طالبة موزعات على ١٠ لجان امتحانية.

وخلال الجولة، شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية ومطابقتها للمناهج الدراسية.

واختتم وكيل الوزارة جولته الميدانية بزيارة مدرسة على ناصر الابتدائية، حيث تابع سير الامتحانات بمختلف الصفوف الدراسية، إذ أدى تلاميذ الصف الثالث امتحان مادة الرياضيات، والصف الرابع مادة اللغة العربية، والصف الخامس مادة الدراسات الاجتماعية، بينما أدى تلاميذ الصف السادس امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، بإجمالي ٧١٢ تلميذ وتلميذة موزعين على ١٧ لجنة.

وخلال حديثه مع أبنائه التلاميذ، تأكد وكيل الوزارة من وضوح ورقة الأسئلة، كما أن الأسئلة من الكتاب المدرسي.

وبعودته إلى ديوان المديرية، توجه "أبو يوسف" إلى غرفة العمليات المركزية، المشكلة برئاسته وعضوية الأستاذة منال عبدالوهاب وكيل المديرية، والسيد فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، والدكتور محمد السانوسي مدير عام الخدمات التربوية، إلى جانب موجهى عموم المواد، ولجنة وضع الامتحانات.

وخلال تواجده بالغرفة المركزية، تواصل مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، برئاسة السادة مديرى الإدارات التعليمية.حيث تابع سير الامتحانات، مؤكدًا على الجميع ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، متمنيًا لابنائه الطلاب النجاح والتوفيق.