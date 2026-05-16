​محافظ قنا يؤكد أهمية توعية المزارعين بتقنيات الري الحديث لتعظيم العائد الزراعى

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أهمية برامج تحديث تقنيات الري في مواجهة تحديات المياه، وضرورة توعية المزارعين باقتصاديات الزراعة الحديثة، وأساليب الري المتطور من خلال تنفيذ برامج تطبيقية على أرض الواقع، مع التركيز على تحقيق أعلى عائد من الإنتاج الزراعى.

​جاء ذلك خلال استقبال محافظ قنا، للدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، والوفد المرافق له، لبحث سبل تحديث تقنيات الري بالمحافظة، ودعم جهود التنمية الزراعية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية في ظل التحديات الحالية.

​وضم وفد منظمة الفاو، الدكتورة جاكلين بينات، مدير الفاو مصر، والدكتور محمد يعقوب، مساعد مدير فاو مصر، والمهندس سعد الحويصلي، مدير مشروع تحديث تقنيات الري، حيث ناقش الجانبان آليات التعاون المشترك لتنفيذ برامج ومشروعات تدعم القطاع الزراعي بالمحافظة.

​واستعرض الاجتماع، آلية سير مشروع تحديث تقنيات الري الجاري تنفيذه بمحافظة قنا، إلى جانب تقديم عرض تفصيلي حول المشروع الذي يتم تنفيذه على قنوات خزام بقوص، وبهيج بالوقف، بإجمالي مساحة تبلغ 440 فدان، بهدف تحسين كفاءة الري، وترشيد استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

​كما ناقش الحضور، عدد من الملفات الهامة من بينها حوكمة استخدام المبيدات، والآليات المثلى لإدارة المنتجات الزراعية الاستراتيجية، بالإضافة إلى بحث فرص تطوير المشروعات الصغيرة المرتبطة بالقطاع الزراعي، ومناقشة توجه المحافظة نحو التوسع في صناعة تجفيف الطماطم، وتدوير المخلفات الزراعية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.

ووجه محافظ قنا، مديرية الزراعة بالتنسيق المستمر مع منظمة الفاو لتنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة وتطويرها بطرق مبتكرة.

تغيير الفكر التقليدي

​فيما أوضح الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، أن الهدف الأساسي من المشروع يتمثل في تغيير الفكر التقليدي لدى المزارعين في التعامل مع المياه، إلى جانب تنفيذ منظومة ري مشتركة، وبرنامج زراعي موحد، مشيرًا إلى أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل التجمعات الزراعية، وتركيب شبكات ري تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء 53 مدرسة حقلية يستفيد منها نحو 1000 مزارع.

