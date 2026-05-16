غلق حمام سباحة كفر بطا ببنها لعدم استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة

أجرى الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم السبت، جولة تفقدية مفاجئة لحمامات السباحة التابعة لإدارة شباب بنها، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية وعوامل الأمن والسلامة، في إطار توجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، بمتابعة عوامل الأمن والسلامة داخل الهيئات الشبابية والرياضية.

وشملت الجولة تفقد حمامات السباحة بمراكز شباب شبلنجة وكفر مناقر وكفر بطا وبطا، وذلك بحضور الأستاذ محمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة، والأستاذ مصطفى فتحي معاون المدير العام لشئون الشباب.



وأسفرت الجولة عن إصدار قرار بالغلق الفوري لحمام سباحة كفر بطا، لعدم استيفائه الاشتراطات ومعايير التشغيل وعوامل الأمن والسلامة، حفاظًا على أرواح وسلامة الأعضاء والمترددين.

كما وجه “الفرماوي” بضرورة تلافي الملاحظات الموجودة بباقي الحمامات والتي لا تعيق التشغيل، مع الالتزام الكامل بتنفيذ كافة الضوابط والتعليمات المنظمة للعمل داخل حمامات السباحة.

وفي السياق ذاته، تم تشكيل لجنة للمتابعة والفحص الدوري لكافة حمامات السباحة على مستوى المحافظة، للتأكد من الالتزام المستمر بتطبيق معايير الأمن والسلامة، بما يضمن توفير بيئة آمنة لجميع المترددين.